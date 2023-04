Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op vakantie tijdens Pasen: dit zijn de populairste én goedkoopste vakantiebestemmingen

Even geen behoefte om paaseitjes op te rapen in de achtertuin? Dan kun je er wellicht ook even op uit gaan. Naar een ander land bijvoorbeeld. Wat blijkt: Nederlandse vakantiegangers hebben het meest zin in een stedentrip tijdens de paasdagen. Dit zijn de populairste én goedkoopste bestemmingen voor het geval je ook nog aan het zoeken bent. Naar vakanties, niet de eieren.

Uit onderzoek van Skyscanner blijkt dat het aantal zoekopdrachten voor vluchten rond de paasdagen met zo’n 27 procent is toegenomen ten opzichte van vorig jaar.

Ready for take-off?

Lekker eropuit, een nieuw land ontdekken en genieten van de zon. Wie wil dat nou niet? Het lijkt erop dat Nederlanders vooral in dat laatste zin hebben. Op basis van de zoekopdrachten bij Skyscanner blijken Zuid-Europese steden namelijk erg in trek te zijn. Niet zo gek misschien, aangezien het echte lenteweer hier toch nog enigszins op zich laat wachten.

Voor wie nog op zoek is naar wat inspiratie voor een last minute tripje, zijn dit de zeven populairste paasbestemmingen:

Barcelona Malaga Londen Rome Lissabon Alicante Milaan

Op pad naar je vakantiebestemming

Ondanks dat de zon veel mensen naar zich toe lijkt te trekken, lijkt het er toch ook op dat Nederlanders behoefte hebben aan cultuur op hun vakantiebestemming. Meer dan de helft, zo’n 55 procent, heeft zin in een culturele citytrip. Daarna komen pas de zon-, zee-, strand-vakanties, met ‘slechts’ 32 procent.

We willen dus onze horizon verbreden, maar waarom doen mensen dat juist rond Pasen? De voornaamste reden blijkt voor velen toch te zijn dat het dan minder druk is dan in de zomer bijvoorbeeld. Hieronder vind je de andere voornaamste redenen:

Het is minder druk dan in andere tijden (bijv. ‘s zomers) – 34 procent Het weer is ideaal – 31 procent De prijzen passen bij mijn budget – 28 procent Dan ben ik vrij van werk – 22 procent Schoolvakantie – 18 procent

Voor bijna een derde spelen de prijzen dus een belangrijke rol. Dat is niet zo gek als je bedenkt dat alles steeds duurder wordt de laatste tijd. Ook op zoek naar een betaalbaar reisje? Dit zijn momenteel de vijf goedkoopste routes: