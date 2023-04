Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Altijd al een nationaal park willen bezoeken? Dit zijn de 10 mooiste van Europa

De lente is weer begonnen, het weer is prachtig en mensen gaan de deur weer uit. Maar wat zijn de mooiste bestemmingen? In Europa zijn er meer dan 400 nationale parken en om reizigers te helpen kiezen, heeft Musement, een online boekingsplatform voor activiteiten, uitgezocht wat de 30 populairste nationale parken van Europa zijn. Van de Canarische Eilanden tot IJsland en van Engeland tot Sloveniƫ; de Europese natuur heeft enorm veel te bieden.

Met het begin van de lente en de komst van het goede weer, groeit het verlangen naar natuur en buiten zijn. Voor het combineren van een prachtig landschap met frisse lucht en sportieve activiteiten, zijn nationale parken een ideale keuze. Het goede nieuws is dat er in Europa alleen al honderden parken te vinden zijn.

De 10 mooiste nationaal parkenĀ van Europa

Nationaal Park Plitvicemeren, Kroatiƫ

Met meer dan 78.000 Google-reviews is dit Kroatische park overduidelijk het populairste park van Europa. En dat is niet zonder reden. Het park staat sinds 1979 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en heeft zestien meren, die allemaal verbonden zijn door watervallen. De wandelpaden en loopbruggen trekken elk jaar duizenden bezoekers die de natuur van dichtbij willen bewonderen.

Krka, Kroatiƫ

Het is geen geheim dat de natuur van KroatiĆ« prachtig is, dus het komt niet als een verrassing dat het tweede park op de ranglijst ook in dat land te vinden is. Het nationaal park, opgericht in 1985, heeft een oppervlakte van 111 kmĀ² en ook hier steelt het water de show. Er zijn zeven spectaculaire watervallen, waarvan de bekendste de Skradinski buk-waterval is.

Cinque Terre, Italiƫ

Naast zijn rotsachtige kustlijn en maritieme diversiteit staat Cinque Terre vooral bekend om de vijf pittoreske en kleurrijke dorpen op de kliffen. Vernazza, Comiglia, Manarola, Riomaggiore en Monterosso zijn allemaal door een spoorweg verbonden en de trein is een makkelijk vervoermiddel. Maar er is ook een goed wandelpad met geweldige uitzichten dat de dorpen met elkaar verbindt.Ā

El Teide, Spanje

Het eerste Spaanse nationaal park in de top 30 ligt op Tenerife en is de thuisbasis van de hoogste berg van Spanje, de vulkaan El Teide. Vanaf het bergstation op een hoogte van 3555 meter, bereikbaar met een kabelbaan, is het uitzicht op het buitenaardse landschap indrukwekkend. De sterrenhemel nodigt uit voor het deelnemen aan een nachtelijke tour.

Nationaal park in Europa bezoeken? Probeer deze

Peak District, Engeland

Het oudste nationaal park van het Verenigd Koninkrijk, beroemd om zijn uitgestrekte kalkstenen valleien, grotten en glooiende heuvels, is een paradijs dat Jane Austen inspireerde. Liefhebbers van historische huizen en kastelen hebben ook geluk, want hier bevinden zich enkele van de grootste landhuizen van Groot-BrittanniĆ«, zoals Chatsworth House, waar verschillende scĆØnes uit Pride and Prejudice werden opgenomen.

Vesuvius, Italiƫ

Het tweede Italiaanse park in de top 30 werd in 1995 rondom de Vesuvius, een actieve vulkaan, op enkele kilometers van de stad Napels gecreĆ«erd. Om de biodiversiteit en de geschiedenis van het park te ontdekken, is er niets beters dan een van de 11 wandelroutes in het gebied te volgen. De onbetwiste ster is de ‘Sentiero N.5’, bekend als Il Gran Cono, een wandeling die je naar de krater van de vulkaan brengt.

Timanfaya, Spanje

De vulkanische activiteit in de 18e eeuw heeft het landschap van Lanzarote compleet getransformeerd. Tegenwoordig nemen de grillige rotsformaties en de roodachtige en oranje tinten van Timanfaya de bezoekers voor een paar uur mee naar een andere planeet. De beste manier om het park te ontdekken is de ‘Route van de Vulkanen’ in het gebied van de Vuurbergen.

Snowdonia, Wales

Snowdonia is niet alleen beroemd om zijn spectaculaire landschappen. Hoewel het een populaire bestemming is voor wandelroutes, vooral die naar de top van Snowdon (de hoogste berg in Wales), houden de charmes daar niet op. Dit beschermde gebied is de ideale plek om de geschiedenis en cultuur van Wales te leren kennen, bijvoorbeeld door een bezoek te brengen aan het kasteel van Harlech of door de legende van de reus Rhitta Gawr te ontdekken.

Peneda-GerĆŖs, Portugal

Het enige nationaal park van Portugal, Peneda-GerĆŖs, is zo mooi dat het een plaats in de top 10 populairste parken van Europa heeft veroverd. In de dorpen van het park, zoals het pittoreske PitƵes das Junias, worden nog steeds voorouderlijke tradities bewaard en in leven gehouden, waardoor het gebied niet alleen een landschappelijke, maar ook een culturele waarde heeft.

New Forest, Engeland

Deze top 10 eindigt in Engeland, in het Nationaal Park New Forest, het op Ć©Ć©n na kleinste park van het land. Ondanks zijn formaat, zijn paardrijden, wandelen en de pittoreske steden verkennen geliefde activiteiten onder de bezoekers. Maar de sterren van het park zijn de herten en ponyā€™s die er in het wild leven.

Andere mooie nationaal parken in Europa

Staat jouw ideale bestemming voor een tripje naar een nationaal park niet in de top 10? Wees dan niet getreurd, want de rest van de lijst hebben wij ook hier, letterlijk, op een rijtje gezet voor je.

11. Karkonosze – Polen

12. Calanques – Frankrijk

13. OjcĆ³w – Polen

14. Triglav – SloveniĆ«

15.Ā Gargano – ItaliĆ«

16. Cilento, Vallo di Diano e Alburni – ItaliĆ«

17. Vanoise – Frankrijk

18. South Downs – Engeland

19. Cevennen – Frankrijk

20. Picos de Europa – Spanje

21. Pieniny – Polen

22. Sierra Nevada – Spanje

23. KrkonoÅ”e – TsjechiĆ«

24. PyreneeĆ«n – Frankrijk

25. Gran Sasso e Monti della Laga – ItaliĆ«

26. Boheems Zwitserland – TsjechiĆ«

27. Lage Tatra – Slowakije

28. Ɖcrins – Frankrijk

29. Dartmoor – Engeland

30. ƞingvellir – IJsland

Heb je toch meer behoefte aan een heerlijk zonnetje en steden aan de kust? Metro heeft ook een lijstje samengesteld met de 10 zonnigste steden van Europa voor als je geen fan bent van een nationaal park.