Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vakantie te duur? Zo bespaar je honderden euro’s op jouw droomreis

Met je tenen in het zand in Griekenland of toch liever een rondreis door Sicilië? Welke bestemming je ook kiest, vakantiezoekers merken dat ook hier de prijzen zijn gestegen. Vliegtickets betalen of een auto huren, is een stuk duurder dan voor de coronacrisis. En wie hoopt te profiteren van vroegboekkortingen, kan beter zelf op onderzoek uitgaan. Je vakantie los boeken blijkt namelijk de échte bespaartip te zijn.

Waarschijnlijk denk je ‘pff… dat is veel werk’, maar het kan je honderden euro’s schelen die jij vervolgens uit kan geven aan een lekker diner. Evy van Kan, van reisblog Reisjevrij.nl, is inmiddels een expert in het los boeken van een vakantie. Zodra de volgende vakantiebestemming in beeld is, begint haar zoektocht. Wat kost een vliegticket wanneer je het direct bij de aanbieder boekt? Wat kost een hotel wanneer je er maar twee of drie nachten wilt verblijven? „Met alle informatie die vandaag de dag online te vinden is, kun je heel makkelijk zelf een vakantie boeken. Veel mensen boeken een complete pakketreis via een reisbureau. In dit pakket zit dan een vlucht, transfer en één hotel. Maar het is een stuk goedkoper om deze onderdelen zelf en los te boeken”, vertelt Van Kan aan Metro.

Honderden euro’s besparen op vakantie

We namen de proef op de som en kozen twee willekeurige bestemmingen. Neem bijvoorbeeld een weekje naar Mallorca in de zomervakantie met Corendon. Kostenplaatje? 1972 euro voor twee personen en 3787 euro voor vier personen. Boek je alles zelf en los, dan kom je voor exact dezelfde vakantie uit op 1597 euro voor twee personen en 3453 euro voor vier personen. Dat is een besparing van meer dan 300 euro voor dezelfde reis.

Tóch meer zin in de Griekse keuken? Een reis vanuit TUI naar het Griekse Rhodos voor twee personen kost in augustus 1694 euro. „Je regelt het zelf voor 1410 euro”, vertelt Van Kan die alles tot in de puntjes heeft vergeleken. Ook hier bespaar je 284 euro, maar dan moet je wel wat moeite doen om alles zelf uit te zoeken.

Vergelijken en zelf boeken

Ben jij iemand die niet uren aan het strand kan liggen, maar er echt op uit wil gaan? Een rondreis op Sicilië vanuit een pakketreis met TUI, kost 1440 euro voor twee personen. Dit is inclusief vijf hotels, vliegticket en huurauto. Koopje, zou je wellicht denken. Maar Van Kan zocht uit dat je deze reis makkelijk kan maken voor 440 euro minder. „Je moet gewoon goed vergelijken. Wanneer je verschillende aanbieders vergelijkt, vind je vaak exact dezelfde huurauto, maar dan goedkoper. En dat geldt ook voor de hotels.”

Besparen op bagage

Ook de vertrekdatum kan al een paar tientjes schelen. Zelfs met een pakketreis kan een andere vertrekdag, soms al vijftig euro per persoon schelen. Buiten de schoolvakanties is het natuurlijk helemaal ideaal. „Ik probeer ook altijd te besparen door minder bagage mee te nemen”, zegt Van Kan. „Wanneer je als koppel maar één koffer van twintig kilo meeneemt, scheelt dat al snel zestig euro dan wanneer iedereen een eigen koffer meeneemt.”

Het is dus nog mogelijk om dit jaar een frisse duik te nemen in de Spaanse zee, zonder dat je vanaf nu elke maand moet besparen op de boodschappen. Natuurlijk moeten we door de inflatie op de centen letten en wat meer werken, maar vergeet niet dat je na hard werken ook een vakantie verdient.