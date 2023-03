Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze simpele truc levert je meer salaris op, volgens onderzoek

Wetenschappers van MIT’s Sloan School of Management onderzochten wat de ultieme truc tijdens een onderhandeling is. Leer jezelf maar vast aan hoe je het best een stilte kan laten vallen, als je extra salaris of andere voorwaarden wil realiseren.

Tijdens een onderhandeling over bijvoorbeeld salaris zijn mensen vaak bang om stiltes te laten vallen, omdat ze het gevoel hebben onmiddellijk te moeten antwoorden. Men wil namelijk niet zwak of twijfelachtig overkomen. Maar uit recent onderzoek van MIT’s Sloan School of Management blijkt nu dat een stilte laten vallen juist heel krachtig kan zijn. Sterker nog: het kan de ultieme powermove zijn, volgens de onderzoekers.

De kracht van stilte tijdens een onderhandeling

Dankzij zo’n stilte tijdens een onderhandeling kun je even reflecteren. Hoe voel jij je bij wat er nu op tafel ligt? Zo kun je betere beslissingen nemen en ga je niet te snel akkoord. Over hoe de tegenpartij jouw stilte interpreteert, hoef je je ook geen zorgen te maken. Uit het onderzoek blijkt namelijk ook dat een stilte niet overkomt als zwak. Integendeel.

Dat een stilte juist heel krachtig kan zijn, laat ook de methode S.T.O.P. zien. Dit is een populaire methode bij cognitieve gedragstherapie die je kunt gebruiken in intense situaties. En ja, een onderhandeling over salaris kunnen we met recht een intense situatie noemen.

STOP voor meer salaris

S.T.O.P. is een acroniem dat, als je een beetje Engels kunt, makkelijk te onthouden is. Hieronder zie je de betekenis.

Stop : met wat je aan het doen bent.

: met wat je aan het doen bent. Take (neem): even diep adem om ervoor te zorgen dat je weer aanwezig bent in het hier en nu (en niet in je hoofd).

(neem): even diep adem om ervoor te zorgen dat je weer aanwezig bent in het hier en nu (en niet in je hoofd). Observe (observeer): wat er in je omgaat. Hoe voel je je, wat zijn je emoties?

(observeer): wat er in je omgaat. Hoe voel je je, wat zijn je emoties? Proceed (ga door): met wat je aan het doen bent (bijvoorbeeld de onderhandeling) en maak een bewuste opzettelijke keuze.

Het laten vallen van de stilte gaat dus minder om hoe de andere partij jou ziet en meer om de tijd nemen om de beste actie te kiezen, zoals jouw eerste bod voor een nieuw salaris.

Awkward Silence-techniek van Steve Jobs

Steve Jobs stond ook bekend om zijn Awkward Silence-techniek. De inmiddels overleden Apple CEO deed er zo’n 20 seconden over om te reageren op kritiek of negatieve feedback. Zo wist hij zeker dat hij zijn beste antwoord mogelijk kon geven. Tegelijkertijd zond het ook een signaal uit naar de persoon tegenover hem: dat hij de kritiek serieus neemt.

Wees de volgende keer dat je in een onderhandeling over salaris dus niet meer bang om een stilte te laten vallen. Omarm deze juist.