#295 ‘Ik wil eigenlijk heel graag dat mijn moeder bij de bevalling is’

Als Maud per abuis met de nieuwe vriendin van haar ex in een café belandt voor een kop koffie, blijken de twee elkaar heel graag te mogen. Een bezoek aan de verloskundige pakt gek uit voor Gio en Maud: ze merkt dat hij kwaad is als ze het bevalplan met haar verloskundige bespreekt. „Gio is duidelijk not amused, maar ik heb geen idee waarom…”

Als we een half uurtje later de verloskundigenpraktijk verlaten, staat Gio’s kop op onweer. Onderweg naar huis vraag ik meerdere keren wat er aan de hand is, maar meer dan een ‘niks’ komt er niet uit hem. Thuis klapt hij zijn laptop open en zwijgend en met een boze blik in zijn ogen kijkt hij enkel naar het scherm. Ik zit tegenover hem en hoop dat hij op miraculeuze wijze wél gaat praten. Na tien minuten ben ik het zat en ram ik het scherm van zijn laptop dicht. Furieus kijkt hij me aan. „Wat doe je Maud?!”, roept hij boos.

„Wat ik doe? Wat doe jij!”, roep ik boos. Ik hoor mijn stem trillen. „Je bent duidelijk boos over iets, maar je zegt geen woord. Waarom doe je zo?!” Nukkig kijkt Gio voor zich uit. Dan barst hij los. „Ik zeg geen woord? Ik hoor allemaal dingen bij die verloskundige die nieuw voor me zijn. Hoezo een badbevalling of een baarkruk? Je hebt het over pijnstilling en dat je – naast mij – niemand bij de bevalling wil hebben. Waarom heb je dit niet van tevoren met mij besproken? Heb ik hier ook nog iets over te zeggen of zo?”

Wat? Is Gio nou serieus boos op me vanwege mijn bevalplan? Ik merk dat ik begin te borrelen van woede. „Ik heb het niet besproken omdat we er helemaal niet aan toe zijn gekomen”, antwoord ik dan rustig. „Maar Gio… Maakt het heel veel uit? Ik ben toch degene die moet gaan bevallen?”

Woest kijkt hij me aan. „Ja klopt Maud, maar het is ook mijn kind dat ter wereld komt. En ik wil eigenlijk heel graag dat mijn moeder erbij is. En dat verhaal over die baarkruk vind ik maar raar, dan kunnen we het toch helemaal niet goed zien? Waarom ga je niet normaal zoals iedereen voor een bevalling op bed?!”

Mijn mond valt open van verbazing en ik voel dat mijn hoofd knalrood wordt. Dit lijkt wel een grap! „Je moeder erbij?! Ik heb die vrouw drie keer gezien in mijn leven! Die wil ik toch niet bij mijn bevalling hebben?!”, schreeuw ik dan. De tranen schieten in mijn ogen. Dit is toch het toppunt van egoïsme?!

„Die vrouw?!”, roept Gio dan boos. „Die vrouw is mijn moeder! Ze heeft mij op de wereld gezet en ik zou het fantastisch vinden als de lijn wordt doorgezet en zij de bevalling kan zien. Dit soort dingen beslis je niet in je eentje Maud!” Woest staat hij op en loopt naar de keuken. Ik heb geen idee wat ik kan doen. Ik had nooit verwacht dat zulke dingen uit de mond van mijn lieve Gio zouden komen, maar ben te boos om in tranen uit te barsten. Ik moet hier weg, voordat ik met iets ga smijten van frustratie.

Ik trek mijn jas aan en pak mijn sleutels. „Wat ga je doen Maud?”, roept Gio vanuit de keuken. „Even weg. Ik denk dat het niet verstandig is om hier nu verder over te praten”, antwoord ik woest en met een ruk trek ik de deur achter me dicht en loop ik de frisse buitenlucht tegemoet. Al na een meter of honderd voel ik mijn bekken protesteren en schiet er een steek in mijn buik. Waar ik niet zwanger kan kiezen voor een wandeltocht van vijf kilometer om even af te koelen, haal ik nu de hoek van de straat niet eens. Ik zoek het eerste de beste bankje op dat ik kan vinden en laat me erop neerploffen. Dan stromen de tranen wél uit mijn ogen…

Snotterend scroll ik door mijn telefoonlijst. Ik heb geen zin om Rochella te bellen, die heeft haar eigen drama en Jessie en ik zitten niet helemaal op dezelfde golflengte. Mijn moeder en vader? Ook lastig… Bovendien zullen ze beiden weinig begrip hebben voor deze grillen van Gio. Dan zie een appje van Charlie. Heel even denk ik na, dan druk ik op de belknop. „Hey Maudje! Wat leuk dat je belt!”, hoor ik nog geen drie seconden later…

Maud (23) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Ze is zwanger van haar nieuwe vriend Gio en woont weer op zichzelf in een eigen huisje vlakbij Amsterdam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.