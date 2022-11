Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

10 x bucketlist-bestemmingen die je morgen nog wil boeken

Wie het woord bucketlist opzoekt in de Van Dale, krijgt de volgende verklaring te lezen: ‘Een lijst met doelen of activiteiten die iemand vóór zijn dood wil verwezenlijken’. Aangezien we nu weten dat er plots een turn of events kan plaatsvinden (zoals een pandemie), leven we graag volgens het motto: ga ervoor. Daarom: 10 onmisbare reizen op een rij. Doe inspiratie op en maak mooie plannen voor komend jaar. Al is de kans groot dat je morgen al wil boeken na het zien van de beelden…

Alvast sorry. Aan je portemonnee dan, hè.

Bucketlist afstrepen

Iedereen heeft andere dromen en wensen en dat is alleen maar goed. Zo blijf je jong, blijf je bezig met jezelf uitdagen en kan je ook ergens naar uitkijken. Zit jij een beetje in een dip en kan je wel wat bucketlist-inspiratie gebruiken? Wij helpen je.

Roadtrip door Amerika

Haal de avonturier in jezelf naar boven en ga een aantal weken op rondreis door Amerika. Plan je hele trip van deur tot deur vanuit huis of vertrek op de bonnefooi. Rij bijvoorbeeld de volledige Westkust af in drie weken en laat je verrassen door wat de reis je brengt. Verblijf in knusse accommodaties of huur een luxe camper inclusief bed en keuken.

Helikoptervlucht over New York

Voor wie naar de Big Apple trekt, is een helikoptervlucht over de stad die nooit slaapt een absolute must. Check de iconische wolkenkrabbers, Manhattan Bridge en Central Park van bovenaf en zwaai naar het Vrijheidsbeeld. Voor wie er graag een romantische draai aan geeft, ga voor een avondvlucht. Romantischer dan vliegen over duizenden fonkelende lichtjes wordt het bijna niet.

Luchtballonvaart in Turkije Cappadocië

Deze heb je ongetwijfeld al voorbij zien komen op Instagram. In Cappadocië vind je elk jaar een groot evenement waar de lucht gevuld wordt met honderden luchtballonnen. Plaats een vinkje achter de prachtige landschappen met unieke valleien en rotsformaties. Deze zijn door de jaren heen ontstaan door vulkanische grond. Vele reisorganisaties vertrekken al vroeg in de ochtend zodat je met zonsopgang al boven deze unieke locatie hangt. Kijk hoe de verschillende kleuren een prachtige display maken zodat jij je hele camerarol volschiet.

Spot de Big Five in Afrika

Oog in oog staan met de koning van de jungle en op safari in een Jeep. Waar kan dat nu beter dan in Afrika? Maak een grote tocht door de verschillende nationale parken en spot een grote groep olifanten. Vergeet alle drukte en stress van het thuisfront en wordt één met de natuur. Een mooi moment om bewust te worden van de pracht van de wilde natuur en onze planeet. Wil je je graag verder verdiepen in het thema eco-toerisme? In de podcast Heart of Hospitality vertellen vader en zoon én eigenaren van Mantis je er alles over. OVer onmisbare reizen gesproken: Mantis is een toonaangevende, op natuurbehoud gerichte hotelgroep die op zeven continenten echte bucket list-overnachtingen aanbiedt. Wat dacht je van ‘slapen in de wildernis’, oftewel: een wildelife safari lodge als verblijf in Zuid-Afrika?

Berg beklimmen

Voor de echte avonturiers onder ons is dit toch wel een hoogtepunt. Je kan het hier zo gek maken als je zelf wilt (of zelfs een bucketlist creëren onder de bergen). Durf te dromen en doe alles vooral op je eigen tempo, zo zijn over de hele wereld genoeg organisaties die je verder kunnen helpen. Doe hier alvast inspiratie op.

Bewandel de Wadi Ghuweir Trail in Jordanië

Wie Indiana Jones ooit gezien heeft, heeft deze ongetwijfeld al op z’n to do-lijstje staan. De foto’s zeggen al genoeg bij deze prachtige hike in Jordanië. De tocht is ongeveer 15 kilometer lang waarbij je recht door de kloof van bergachtig gebied loopt. Alhoewel het geen super lastige tocht is, wordt het wel aangeraden een gids mee te nemen. Die kan je helpen de makkelijkste weg te vinden en kent het gebied op zijn duimpje. Hier loop je in ongeveer zes uurtjes door een prachtige scene met imposante muren en kleine stroompjes water.

Burning Man

Wat dacht je van het meest spectaculaire festival ter wereld? Elk jaar vindt Burning Man plaats in het Black Rock Desert in Nevada in Amerika. Het is gericht op gemeenschap, kunst, zelfexpressie en zelfredzaamheid en onmisbaar op jouw bucketlist. Zo’n 50.000 bezoekers komen elk jaar vanuit de hele wereld feesten. Naast waanzinnige muziekoptredens hebben ze stand-up komedie en allerlei verschillende cursussen en lezingen. De gekste kleding wordt gedragen en houd er rekening mee dat je zelfvoorzienend moet zijn, anders kom je niet binnen. Het allerbelangrijkste: niks moet en alles mag!

Bekijk het Noorderlicht

De droom van elke fotograaf: afreizen naar het prachtige Scandinavië en de lucht groen zien kleuren van het natuurverschijnsel. Vanaf december wordt het meestal wat droger en is dit dus de beste tijd voor het Noorderlicht. Ga voor de beste plekken naar Lofoten of Alta in Noord-Noorwegen. Verwen jezelf door all-out te gaan en wordt opgehaald en afgezet met een sneeuwscooter. Slapen doe je natuurlijk in een privé verwarmde tipi.

Reis met de Oriënt Express

140 jaar geleden maakte Georges Nagelmackers zijn droom waar met de lancering van de eerste luxe Oriënt Express treinen. Een tijdloze trein die van alle fantasieën werkelijkheid maakt. Om deze ervaring af te kunnen strepen van je list, moet je helaas wel nog eventjes wachten. In 2025 vertrekt deze luxe trein als herboren en zal zij haar prachtige uitstraling en interieur onthullen in Parijs. Hotelgroep Accor stelde Maxime d’Angea aan om de mythe weer op te wekken dankzij de onthulling van zijn luxe, moderniteit en Franse elegantie. Denk aan prachtige suites inclusief bed en badkamer met ingenieuze indeling, een bar en als afsluiter een heerlijk restaurant.

Zwemmen in de Dode Zee

Een plek waar je gewichtloos kan drijven en je hoofd volledig leeg kan maken. Zowel als in Jordanië als Israël kan het, helemaal tot rust komen met een tripje richting de Dode Zee. Doordat dit het laagst gelegen puntje op de aarde is verdampt het water erg snel. Het hoge zoutgehalte (30 procent!) in het water zorgt ervoor dat je moeiteloos blijft drijven. Doe dit trouwens niet te lang, het zout zorgt ervoor dat je huid enorm uit kan drogen.

