Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wenen meest leefbare stad ter wereld: tips voor een citytrip

Wenen is door Mercer uitgeroepen tot meest leefbare stad ter wereld. Het internationale onderzoeksbureau prijst de Oostenrijkse hoofdstad onder meer om de goede infrastructuur en de rijke cultuur- entertainmentscene.

Die wapenfeiten maken Wenen niet alleen een fijne stad om te wonen, maar ook om te bezoeken. Metro geeft tips.

Paleizen: Schloss Schönbrunn en Hofburg

Het Schloss Schönbrunn was het zomerhuis van keizerin Elizabeth van Oostenrijk (oftewel: Sissi) en haar man keizer Franz Josef. Je moet je hier schrap zetten voor lange rijen, maar geloof ons: het is het waard. Het paleis is zowel van binnen als van buiten magisch mooi en wordt bovendien omringd door een uitgestrekt, weelderig park met een dierentuin.

Voor wie geen genoeg kan krijgen van paleizen is Hofburg net zo’n feest om te bezoeken. Ook dit paleis is een plaatje en je vindt hier meteen een klap aan bezienswaardigheden in één: een keizerlijke schatkamer, meerdere musea (waaronder het Sissi-museum) en de nationale bibliotheek. Ook de Spaanse rijschool bevindt zich hier, de oudste nog bestaande rijschool voor paarden ter wereld.

Musea

Liefhebbers van musea kunnen in Wenen hun hart ophalen, want verschillende beroemde musea liggen aan de grens van de oude stad op een steenworp afstand van elkaar. Het imposante Kunsthistorisch Museum staat precies tegenover het nagenoeg identiek uitziende Natuurhistorisch Museum. Daarnaast bevindt zich MuseumsQuartier, een kunstcomplex van 90.000 vierkante meter. Een architectonisch pareltje die historisch en modern verenigt en waar je niet alleen meerdere musea kunt bezoeken, maar ook neerploft op een terrasje of rondneust in een van de winkels.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het Prater

Wenen is meer dan alleen historische gebouwen. Ben je in voor wat vertier, leef je dan uit in het attractiepark het Prater. Helemaal aan historie ontkomen doe je hier alsnog niet, want het antieke reuzenrad is een van de meest bekende attracties. Het park is gratis en je betaalt per attractie. Zie je de attracties bij nader inzien toch niet zo zitten, dan kun je er altijd gewoon even rondbanjeren.

Eten en drinken

Als stad van de paleizen, koetsen en klassieke muziek heeft Wenen enigszins een oubollig imago. Onterecht, want de stad barst van de leuke bars en heeft een bruisend nachtleven. Ook heerst er een sterke koffiecultuur. In de fraai uitziende koffiehuizen komen de stadsbewoners samen om van een bakkie en zoetigheid te genieten. Wat je absoluut niet mag overslaan is het eten van een Sachertorte, chocoladecake met abrikozenmarmelade en een chocoladeglazuur. Volgens veel mensen is deze typisch Oostenrijkse lekkernij alleen al een reden om naar Wenen af te reizen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.