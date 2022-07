Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het beste van Netflix: 5 films en series die deze week (28) uitkwamen

Het is volop zomer in Nederland en dus hoog tijd om lekker te klagen over de zinderende zomerhitte die eraan komt. Komende dinsdag vallen de mussen van het dak, kun je beter de deuren dichthouden en deze verkoelende lijst met nieuwe films en series op Netflix een kans geven.

Afgelopen week verscheen een aantal coole nieuwe films en series, waaronder een reboot van Resident Evil en een lekkere Netflix Comedy Special met heethoofd Bill Burr.

Nieuwe films en series op Netflix in week 28

Bovenaan de lijst met films en series prijkt deze week een Netflix-documentaire die ons meeneemt naar de wondere wereld van psychedelische drugs en de klassieke vooroordelen ontkracht.

1. How to Change Your Mind (Original Documentaire)

Michael Pollan, de auteur van het gelijknamige boek uit 2018, toont ons de geschiedenis van het gebruik van psychedelica, zoals lsd, psilocybine, MDMA en mescaline. Bijzonder aan deze man is dat hij zelf pas in zijn zestiger jaren begon met experimenteren, maar dat is niet waar deze serie om draait. De boodschap van How to Change Your Mind is duidelijk: Pollan wil meer aandacht voor de vele voordelen van psychedelica. Zo zouden mensen met psychische problemen enorm baat hebben bij het gebruik van bepaalde psychedelische drugs. In kleine, gecontroleerde hoeveelheden welteverstaan.

2. Resident Evil (Original Serie)

Netflix komt met een geheel eigen Resident Evil-serie, gebaseerd op de game. Het verhaal begint weer helemaal bij de oorsprong en werpt een nieuw licht op de grimmige wereld, geplaagd door het T-virus. Helaas geen Milla Jovovich in de hoofdrol deze keer. De Oekraïense actrice kruipt langzaam richting de 50 en is vervangen door vers bloed. Gaat deze serie het niveau van de klassieke Resident Evil-films halen?

3. Hurts Like Hell (Original Serie)

We vervolgen de lijst met films en series met een Netflix Original van Thaise makelij. Ontdek de louche onderwereld achter het eens zo gerespecteerde Muay Thai (Thai boxing). Hurts Like Hell is een serie gebaseerd op het echte leven en laat zien hoe deze prachtige sport kapot is gemaakt door illegaal gokken en matchfixing

4. Bill Burr: Live at Red Rocks (Original Comedy Special)

Ook een lekkere Netflix Comedy Special deze week in de lijst met films en series. Bill Burr is een Amerikaanse komiek die bekend staat vanwege zijn vileine grappen, gevoed door een flinke dosis woede en frustratie. In Live at Red Rocks geeft Bill zijn ongezouten mening over de annuleringscultuur, feminisme en vertelt hij over zijn lieftallige vrouw die hem soms het leven zuur maakt. Niemand is veilig voor de grappen van Bill, zelfs niet voormalig first lady Michelle Obama. In een van zijn eerdere comedy shows nam hij haar book tour flink op de hak door te zeggen dat de vrouw van een president gewoon moet lachen en zwaaien en het daarbij moet laten.

5. Valley of the Dead (Original Film)

We sluiten de lijst met films en series af met een lekkere zombiefilm. Een Spaanse, welteverstaan. Valley of the Dead bevat alle gebruikelijke elementen die we mogen verwachten van een zombiefilm: gekreun, bijten en prachtige headshots. Wie zit er achter deze vreselijke plaag? De nazi’s. Het Spanje van 1938 wordt geteisterd door een burgeroorlog; geen prettige tijd dus. Toch gaat het leven gewoon door, ook in deze donkere periode. Een familie komt bijeen op een bruiloft, maar komt oog in oog te staan met een groep fascisten. Iedereen wordt neergemaaid en alsof dat niet erg genoeg is, worden de lijken nog even overgoten met een of ander chemisch goedje. Een nazi-experiment met zombiepoeder, wat een prachtig plot. Kan deze zombie-uitbraak nog ingedamd worden, voordat iedereen transformeert?

