Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kamperen in een jacht: kijk binnen in deze camper van 140.000 euro

Adria, een fabrikant van kampeerwagens en caravans, heeft een nieuw topmodel getoond. De Supersonic heeft een prijskaartje van bijna 140.000 euro en zorgt ervoor dat jij met je camper kan kamperen in ultieme luxe.

De integraalcamper heeft als basis een Mercedes-Benz Sprinter. Het design van de camper is gebaseerd op een jacht, en die buitenmaten heeft het model dan ook.

Luxe camper van 140.000 euro

De luxe camper komt in twee varianten. Een versie met een lengte van 7,8 meter en een versie met een lengte van 8,9 meter. De instapversie biedt slaapplekken voor vier personen (twee eenpersoonsbedden en een tweepersoonsbed). Met een toilet, wastafel en douche beschikt de kampeerwagen over een volledige badkamer.

Ook in de keuken kom je niets tekort. Met een werkblad, spoelbak, 177 liter koelkast, oven en koffiezetapparaat kun je de gasten op de stoelen en bank prima verzorgen. Kies je voor de langere variant, dan is de badkamer groter, heb je meer opbergvakken en een grotere eet- en woonkamer.

Bedienen via een app

De op een jacht gebaseerde camper is volledig uitgerust met led-verlichting die met je telefoon te bedienen is via bluetooth of wifi. Ook de airco, koelkast en praktische informatie als je watervoorraad zijn allemaal verwerkt in de app.

Technisch gezien zijn de twee versies hetzelfde. Onder de motorkap ligt een 2.0 liter dieselmotor van Mercedes-Benz, goed voor 170 pk. Schakelen hoeft natuurlijk niet in een camper van 140.000 euro. Een automatische transmissie met negen verzetten neemt het werk van je over.

De cockpit van de camper is wat je kent van Mercedes-Benz en maakt gebruik van hetzelfde MBUX-systeem als de auto’s van het merk. Op de comfortabele zetels is het geen straf om met dit ‘jacht’ naar een mooie vakantiebestemming te toeren. Al denkt je portemonnee daar waarschijnlijk anders over.

Wat kost zo’n jacht op wielen

Zoveel luxe heeft een prijskaartje. De Supersonic is te koop vanaf 139.900 euro. Wil je de meest uitgebreide en grootste versie, dan ben je net geen 160.000 euro kwijt.