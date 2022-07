Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op wintersport in de zomer? Hier kan het

Terwijl heel de noordelijke helft van de planeet in de fik stond afgelopen week, kun je zelfs nu op wintersport verkoeling vinden in de sneeuw. Pak je latten, we gaan de kou in.

Helemaal doorbakken van de afgelopen paar dagen? Plakte je bips tegen je bureaustoel? Je had deze week ook gewoon lekker in de sneeuw kunnen zitten. We geven je vier plekken waar je op dit moment nog altijd lekker van een berg kunt glijden. Wintersport; zelfs met deze hittegolven! Moet je wel even flink in de buidel tasten…

Natuurlijke airco’s

De kans om nu op wintersport te gaan in de zomer op het noordelijk halfrond is nihil. Maar het is natuurlijk winter op het zuidelijke halfrond dus in bijvoorbeeld, Argentinië, Australië en Nieuw-Zeeland kan je op lange latten staan.

Vele wintersportpistes – Chili

Het is nu -7 graden Celsius in het skigebied Valle Nevado in Chili. Het is de meest populaire locatie daar, maar in totaal heeft het land zo’n 350 kilometer aan pistes. Ook in El Colorado is het nu lekker koud én krijgt de plek hoge waarderingen van skiërs. Keuze te over dus.



Wintersport in Oz: Perisher Ski Resort – Australië

Als je een temperatuur van 40 graden niet trekt, dan is Perisher in Australië een stuk prettiger. Het is daar namelijk (op moment van schrijven) 1 graad. Ideaal skiweer dus. Voor zo’n tripje naar het berggebied ben je wel al snel meer dan 3000 euro kwijt. En da’s alleen reiskosten.

Van piste tot strand: Coronet Peak – Nieuw-Zeeland

Ook een prettig temperatuurtje is -4 graden Celsius in Coronet Peak in Nieuw-Zeeland. Ook die trip is niet bepaald goedkoop voor 3.300 euro. Mocht je een dagpas willen aanschaffen voor de hellingen, dan kost je dat zo’n 99 Nieuw-Zeelandse dollar (60 euro). Als je vandaag nog in het vliegtuig stapt; het heeft er gisteren en eergisteren gesneeuwd. Ideaal weer dus voor wintersporters.



Meest zuidelijke wintersportplek ter wereld: Cerro Castor – Argentinië

De kans dat je lekker door koude poeder kan rossen is wellicht het grootst in Cerro Castor. De skihelling ligt aan de zuidkant van Mount Krund en is de meest zuidelijke ski-plek ter wereld. En ook in dit geval heb je mazzel als je meteen boekt. Ook daar is de verwachting op sneeuw groot deze week. Tickets zijn hier te boeken.