#256 ‘Misschien ga ik te ver, maar er zit me iets dwars’

Maud heeft na een lange en ingewikkelde zoektocht eindelijk een huis gevonden en binnenkort verhuist ze naar Amstelveen. Maud is door alle drukte wel toe aan een vakantie en Gio heeft als verrassing een vakantie naar Bulgarije geboekt, maar Maud was het niet helemaal eens met de bestemming. Ondanks dat hun relatie een steeds serieuzere vorm begint aan te nemen, heeft ze nog wel wat twijfels. Die twijfels worden alleen maar erger als ze midden in de nacht op Gio zijn telefoon kijkt en ziet dat hij allerlei berichtjes krijgt van Stacey!

Ik zie meer dan negen nieuwe berichten onder Stacey haar naam staan en ik weet eigenlijk niet wat ik moet doen. Het liefst zou ik ze openen en gewoon lezen. Bestond er bij Instagram maar een functie waarbij je berichten daarna weer op ‘ongelezen’ kan zetten.

Het zit me gewoon niet lekker dat die meid Gio midden in de nacht nog berichtjes stuurt. Het kunnen dan wel collega’s zijn en Gio kan dolenthousiast vertellen hoe blij hij is met mij, ik voelde dat er iets was tussen in. Ik ga express heel hard hoesten, in de hoop dat Gio wakker zal worden en dan zijn telefoon pakt om zijn berichtjes te lezen. Tevergeefs. Ik probeer Stacey’s account op te zoeken via Instagram, maar ze staat op prive. Ik besluit haar te gaan volgen en val dan gelukkig redelijk snel in slaap.

De volgende ochtend word ik net voor mijn wekker wakker, het is nog maar een paar dagen voor mij vakantie en ik heb veel te doen. Als ik mijn telefoon check, zie ik dat Stacey mij ook is gaan volgen en ze heeft me ook gelijk een bericht gestuurd: ‘Hey Meis, leuk om je laatst te zien! Tot snel’

Ik zit hier toch helemaal niet op te wachten. Mijn hoofd heeft op onweer moeten staan op het moment dat Gio de kamer binnen komt lopen. „Alles goed lief? Je kijkt zo boos”, zegt Gio grappend. „Nou eigenlijk is het niet zo goed. Ik ga het maar gewoon eerlijk zeggen, want we zouden open en eerlijk tegen elkaar zijn. Misschien ga ik te ver, maar er zit me iets dwars…” Gio kijkt geschrokken en gaat erbij zitten. Terwijl hij het dienblad met ontbijt (verse sapjes en granola) op bed neerzet vertel ik hem wat ik vannacht heb gezien. „Sorry maar ik werd wakker, ik pakte je telefoon om te kijken hoe laat het was en ik zag allemaal berichtjes van die Stacey en ik vraag me gewoon af waarom zij je midden in de nacht zoveel berichtjes stuurt!?”

Gio begint te lachen terwijl hij zijn telefoon pakt. „Maud! Maak je niet zo druk joh, Stacey en ik sturen elkaar al jarenlang grappige memes en andere grappige video’s toe! Kijk”, zegt hij terwijl hij door hun berichten heen scrolt. Ik zie inderdaad vooral veel memes, video’s, een paar lach emoji’s en een hartjesogen emoij.

Ik merk dat er gelijk een last van mijn schouders valt. Ergens zit het me toch nog niet helemaal lekker, maar dat heeft meer te maken met Stacey dan met Gio. Ik bied mijn excuses aan en vervolgens heb ik met Gio een heel gesprek over vertrouwen, flirten en wat we wel en niet te ver gaat. Gelukkig liggen we wat dat betreft wel op een lijn. Daarna spring ik onder de douche, race ik naar de stad om te de laatste inkopen voor mijn vakantie te doen en vervolgens begin ik aan mijn ellenlange to-do-lijst. Ik heb nog drie dagen voordat we op vakantie gaan en ik moet nog vier interviews uitwerken en vijf artikelen schrijven. Tussendoor heb ik ook nog een meeting voor een nieuwe opdrachtgever. Die klus kwam nota bene via Tommy binnen! Ik had van de week twee gemiste oproepen van hem binnen, gevolgd door een hele enthousiaste spraakmemo. Een vriend van hem zocht iemand die wat teksten kon schrijven voor zijn nieuwe website en volgens Tommy kon ik dat perfect doen! Volgens Jessie was het raar dat ik deze klus ging doen. „Tommy blijft op elke mogelijke manier contact met je houden.” Ik ben het er totaal niet mee eens en kan het geld goed gebruiken, ik moet tenslotte nog een heel huis inrichten!

Aan het einde van de dag zit ik uitgeblust in de trein naar het zuiden. Ik ga vanavond lekker bij mijn moeder slapen, knuffelen met Kai en de dag erna gaan we vast inkopen doen voor mijn nieuwe huis. Mijn moeder heeft ook nog heel veel spullen in de garage staan en volgens haar moest ik er echt even doorheen gaan. „Er zitten superveel mooie spullen tussen lieve Maud, van dat rotan gebeuren. Dat is nu weer helemaal hip toch?” Mijn moeders stijl is net iets anders dan die van mij, maar ik kon haar lieve aanbod niet weigeren. En ik heb mijn kleine broertje ook al veel te lang niet gezien.

Eenmaal aangekomen bij mijn moeder barst ik van de koppijn. „Komt vast door het warme weer of door alle stress, je hebt het ook zo druk! Je moet echt iets rustiger aan gaan doen hoor Maud”, zegt mijn moeder overbezorgd. Maar op dat moment realiseer ik me iets anders. Normaal gesproken heb ik deze hoofdpijn altijd als ik ongesteld moet worden. Ik sprint naar de keuken om mijn telefoon te pakken en mijn menstruatie-app te checken… Ineens realiseer ik me dat ik al tien dagen overtijd ben! Ik had al lang ongesteld moeten worden… Help, hoe kan dit nou weer!?…

Maud (23) houdt van feesten en reizen. Ze werkt sinds kort op de redactie van een tijdschrift. Haar relatie met haar vriend Tommy is uit en ze heeft een nieuwe vriend: Gio. Maud is hard op zoek naar een nieuw huis in Amsterdam, maar lijkt nu toch een woning gevonden te hebben in Amstelveen. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.