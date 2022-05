Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Thijs Römer terug op Twitter na #MeToo-aantijgingen

Thijs Römer is na drie weken weer terug op Twitter. Hij plaatste dit weekend zijn eerste bericht sinds hij werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Römer liet via het sociale medium weten dat hij de serie Goliath heel goed vindt en plaatste een krantenartikel over zijn vrouw, danseres Igone de Jongh. „Trots op mijn liefje”, schrijft hij daarbij.

Het laatste bericht van Römer was van 10 mei. De acteur stelde toen aangifte te gaan doen wegens smaad en laster als de „wilde verhalen” over mogelijk grensoverschrijdend gedrag niet zouden stoppen. Het ging om berichten die een nu 20-jarige vrouw op Twitter deelde en die werden overgenomen door bijvoorbeeld roddelkanalen.

Thijs Römer

„In afgelopen dagen zijn meerdere wilde verhalen over mij de rondte gegaan”, zei Römer toen. „Tot op heden voelde ik mij niet genoodzaakt hierop te reageren. Het verhaal over een toentertijd 14-jarig meisje waarmee ik grensoverschrijdend contact zou hebben gehad, gaat mij als vader van een tienerdochter en weldenkend mens echter een brug te ver. Ik hoop niet dat het nodig zal zijn, maar als dit niet stopt zal ik aangifte moeten doen wegens smaad en laster.”



Het management van Römer wil niet zeggen of hij dit inderdaad heeft gedaan. De politie Noord-Nederland liet al eerder weten niet te willen zeggen of er een aangifte ligt van de 20-jarige vrouw. De vrouw, die uit Groningen zou komen, stelde op sociale media dat zij contact zou hebben gehad met de politie.

Geen bewijs

Op Twitter reageerden critici gemengd op het bericht. Sommigen wantrouwen het meisje dat de tweets verspreidde. „Zullen we eerst even afwachten of het ook echt zo is?”, reageerde iemand. „Voor we iemand weer gaan cancellen zonder enige vorm van bewijs.” Anderen hebben hun conclusies al getrokken en nemen het op voor het slachtoffer. „Dirty old ‘man’. Dat je vader bent maakt alles dubbel erger. Ik zou me ontzettend schamen.”



