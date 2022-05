Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wildkamperen in Europa: in deze landen kamper je helemaal gratis

Je tentje neerzetten waar en wanneer je maar wilt? Het is wat ons betreft hét ultieme gevoel van vrijheid. Helaas zijn de regels wat betreft wildkamperen aangepast de laatste tijd. Zo is wildkamperen sinds 2021 verboden in Portugal. Waar je je nog wel into the wild kunt voelen? Op deze bijzondere plekken in Europa.

We zetten dé wildkampeer-spots voor je op een rij.

Wildkamperen in Europa

Noorwegen

Op naar Noorwegen! Een walhalla voor avonturiers. Hier gelden de zogeheten ‘allemannsretten’, het recht om rond te zweven. Klinkt heerlijk toch? Je moet je alleen wel aan een aantal regels houden. Je mag overal in de bossen, op het platteland of in de bergen een tentje opzetten om een nacht onder de sterren te slapen. Houd echter wel afstand (150 meter) van de dichtstbijzijnde huizen, hutten of caravans. Helaas mag je niet meer dan twee dagen op dezelfde plek blijven, al is dat in de bergen en op afgelegen gebieden niet nodig.

Wat tof is? Je mag hier ook een fikkie stoken, mits je natuurlijk oplettend bent. Van april tot half september mag je alleen geen kampvuur maken in het bos.

Schotland

Met haar waanzinnige natuur in de Highlands en de adembenemende zonsondergangen bij de vele meren, is Schotland een pareltje om te wildkamperen. Helemaal omdat je hier kan gaan en staan waar je wil. De enige regel die ze hier hebben: laat geen sporen achter. Ruim dus je afval op, heb respect voor de natuur en maak geen vuur in tijden van droogte.

Ben je met de camper of auto op pad? Houd er dan rekening mee dat je voertuig geen gras of bijzondere planten beschadigt. Aan te raden is om te parkeren op een (ver)hard oppervlak.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zweden

Zweden ademt vrijheid. Net zoals Noorwegen heb je ook hier het ‘allemansrecht’. Je kan hier dus ook ongestoord van de natuur genieten en naast wildkamperen mag je er ook naar hartenlust fietsen, kanoën en paardrijden. Zie je jezelf al van plek naar plek trekken per kano?

Houd bij al je avonturen wel rekening met de natuur. Enne… wildkamperen in Zweden is hartstikke veilig. Het grootste gevaar ben je misschien wel zelf. Zorg ervoor dat je weet hoe een gasstel werkt en zorg altijd voor een lichtbron. Hoewel het in de zomer lang licht blijft in Zweden, wordt het in augustus toch echt in een rap tempo donker. Een sexy hoofdlampje is geen overbodige luxe.

Finland

Finland is hét land om te bivakkeren in de vrije natuur. Finnen spenderen zelf ook veel tijd aan wildkamperen, daarom zijn er in veel parken de meest handige faciliteiten zoals gezamenlijke barbecues en houtvuurplaatsen. Iets minder avontuurlijk, maar o zo comfortabel.

Nog comfortabeler: ruil je tentje in voor een Finse trekkershut, vaak inclusief sauna. Zo tover jij je wildkampeer-avontuur om tot een wellness-dag en dat met uitzicht over de meest prachtige natuur. Nee, die Finnen zijn zo gek nog niet.

Zwitserland

Okok, officieel mag je niet wildkamperen in Zwitserland, tenminste, niet onder de 2.000m hoogte. Daarboven mag je dus wel wandelen en je tentje neerzetten om te slapen onder die o zo mooie sterrenhemel. De boomgrens wordt aangehouden als de grens waar wildkamperen mag.

Little sidenote: het is alleen toegestaan om slechts één nacht op een plek te blijven, daarna wordt het tijd om een nieuwe natuur-spot te vinden.

Waar gaat jouw wildkampeer-avontuur heen?