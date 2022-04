Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In mei op Netflix: rijkgevulde lijst vol met topfilms en series

Het is alweer (bijna) mei en dat betekent dat Netflix met een hoop nieuwe titels komt. Zo krijgen we een nieuw seizoen van Stranger Things en keert Lupin-acteur Omar Sy terug voor een nieuwe film. Dat en meer zetten we voor je op een rij.

Vorige maand kreeg een aantal hitseries een nieuw seizoen en werden we weer eens verblijd met een nieuwe Netflix Original van eigen bodem. Deze maand is dat iets anders, maar er zit genoeg moois tussen om je prima mee te vermaken.

Nieuw op Netflix in mei 2022

In mei verschijnen er ruim 70 nieuwe titels op Netflix. Welke dat allemaal zijn, lees je in het overzicht verderop in dit artikel. Om het je wat makkelijker te maken, hebben wij hieronder alvast de krenten uit de pap gehaald.

1. The Survivor

Boksfilms zijn er al genoeg, toch hebben de makers van The Survivor een nieuwe invalshoek weten te vinden. Deze films speelt zich af net na de Tweede Wereldoorlog en vertelt het verhaal van een Auschwitz overlever. Hij werd daar gedwongen om te vechten tegen andere gevangen. Nu is hij terug in New York en gebruikt het boksen om zijn verleden een plek te geven.

The Survivor is vanaf 3 mei te zien op Netflix. Wil je deze film al eerder streamen? Dan kan dat, want hij is al vanaf 27 april te vinden op HBO Max.

2. Clark

Altijd al willen weten waar de term Stockholm-syndroom vandaan komt? Dan mag je deze Netflix-film met Bill Skarsgård niet missen. In Clark zien we hoe één van de bekendste Zweedse misdadigers uitgroeide tot een ware superster. Een bizar waargebeurd verhaal vol actie, leugens en de nodige humor.

Clark is vanaf 5 mei te zien op Netflix

3. The Pentaverate

Legendarische komedie acteur Mike Myers (bekend van de Austin Powers-films) komt naar Netflix. In The Pentaverate speelt hij een Canadese journalist die lid is van een geheime genootschap die al eeuwen wereldgebeurtenissen beïnvloed. Deze bijzondere organisatie dreigt echter ten onder te gaan door een interne dreiging. Aan Mike Myers de taak om dat te voorkomen

The Pentaverate is vanaf 5 mei te zien op Netflix

4. Loin du Périph (The Takedown)

Omar Sy is terug op Netflix. Na zijn rol in successerie Lupin is de Franse acteur nu te bewonderen in Loin du Périph (The Takedown). Een actiekomedie over twee agenten die na tien jaar opnieuw moeten samenwerken om een moord op te lossen. Eenvoudig is dat echter niet, want de stad waarin dit zich afspeelt is zowel politiek als sociaal tot op het bot verdeeld.

Loin du Périph (The Takedown) is vanaf 13 mei te zien op Netflix

5. Senior Year

Rebel Wilson is de afgelopen periode behoorlijk wat kilo’s kwijtgeraakt, maar haar gevoel voor humor heeft ze nog steeds. Ditmaal laat ze dat zien in de Netflix-film Senior Year. Hierin speelt Wilson een cheerleader die na twintig jaar in coma te hebben gelegen terugkeert om haar middelbare school af te maken. Ze is nu echter geen tiener meer, maar een 37-jarige vrouw.

Senior Year is vanaf 13 mei te zien op Netflix

6. F*ck de Liefde 2

De Nederlandse romcom F*ck de Liefde krijgt in mei een vervolg. Opnieuw duiken we in het turbulente liefdesleven van Bo Maerten, Yolanthe Cabau en Nienke Plas. Op Ibiza beginnen ze aan een nieuw avontuur vol liefde, drama en humor.

F*ck de Liefde 2 is vanaf 13 mei te zien op Netflix

7. Jackass Forever: 4.5

Steve-O, Johnny Knoxville en de andere Jackass mafkezen zijn terug. Ze zijn inmiddels zo rond de vijftig jaar, maar dat weerhoudt ze er niet van om de meest bizarre en gevaarlijke capriolen uit te halen. Het nieuwste deel verscheen onlangs in de bioscoop en komt nu al naar Netflix, inclusief extra materiaal.

Jackass Forever: 4.5 is vanaf 20 mei te zien op Netflix

8. Love, Death & Robots (seizoen 3)

Een verzameling van korte verhalen met ieder hun eigen animatiestijl die allemaal iets te maken heeft met liefde, dood of robots. Beter kunnen we deze unieke serie niet beschrijven. De eerste twee seizoen werden met lof en prijzen overladen, en dus komt Netflix nu met een derde reeks afleveringen. Meer daarover, lees je hier.

Love, Death & Robots is vanaf 20 mei te zien op Netflix.

9. Stranger Things

We hebben er even op moeten wachten, maar eind mei keren Mike, Dustin, Eleven, Lucas, Max en Will eindelijk terug op Netflix. Je kunt je weer gaan opmaken voor een seizoen vol horror en jaren ‘80 nostalgie, maar wel met een nieuwe slechterik. Na de Demagorgan en de Mind Flayer is het nu de beurt aan Vecna. Alle wat je daarover moet weten, lees je hier.

Stranger Things is vanaf 27 mei te zien op Netflix

Alle films, series en documentaires die in mei op Netflix verschijnen

Het volledige overzicht.

Netflix Series in mei

The Circle: seizoen 4 | 4/11/18/25-5-2022

Summertime: seizoen 3 | 4-5-2022

El marginal: seizoen 5 | 5-5-2022

The Pentaverate | 5-5-2022

Clark | 5-5-2022

Blood Sisters | 5-5-2022

Welcome to Eden | 6-5-2022

The Sound of Magic | 6-5-2022

Workin’ Moms: seizoen 6 | 10-5-2022

Brotherhood: seizoen 2 | 11-5-2022

42 Days of Darkness | 11-5-2022

Savage Beauty | 12-5-2022

Bling Empire: seizoen 2 | 13-5-2022

The Life and Movies of Erşan Kuneri | 13-5-2022

The Lincoln Lawyer | 13-5-2022

New Heights | 13-5-2022

The Future Diary: seizoen 2 | 17/24/31-5-2022

Who Killed Sara?: seizoen 3 | 18-5-2022

Love on the Spectrum U.S. | 18-5-2022

Insiders: seizoen 2 | 19/26-5-2022

Love, Death & Robots: seizoen 3 | 20-5-2022

Our Blues | 20-5-2022

Somebody Feed Phil: seizoen 5 | 25-5-2022

Stranger Things 3: Volume 1 | 27-5-2022

Netflix Films in mei

The Survivor | 3-5-2022

Along for the Ride | 6-5-2022

The Takedown | 6-5-2022

Thar | 6-5-2022

Marmaduke | 6-5-2022

The Getaway King | 11-5-2022

Senior Year | 13-5-2022

The Perfect Family | 18-5-2022

Toscana | 18-5-2022

A Perfect Pairing | 19-5-2022

F*ck de Liefde 2 | 20-5-2022

Godspeed | 23-5-2022

Larva Pendant | 25-5-2022

Nieuwe aangekochte titels in mei

John Wick: Chapter 2 | 1-5-2022

Are You the One?: seizoen 6 | 1-5-2022

COOL ABDOUL | 13-5-2022

Servant of the People | 17-5-2022

Jackass 4.5 | 20-5-2022

Netflix Documentaires in meil

Voices of Liberation | 2-5-2022

Hold Your Breath: The Ice Dive | 3-5-2022

Meltdown: Three Mile Island | 4-5-2022

Wild Babies | 5-5-2022

Our Father | 11-5-2022

Cyber Hell: Exposing an Internet Horror | 18-5-2022

The G Word with Adam Conover | 19-5-2022

The Photographer: Murder in Pinamar | 19-5-2022

Netflix Comedy Specials in mei

Christina P: Mom Genes | 8-5-2022

Rodrigo Sant’Anna: I’ve Arrived | 19-5-2022

Netflix Anime in mei

Ghost in the Shell: SAC_2045 Sustainable War | 9-5-2022

Vampire in the Garden | 16-5-2022

Ghost in the Shell: SAC_2045: seizoen 2 | 23-5-2022

Netflix kids & Family in mei

Octonauts: Above & Beyond: seizoen 2 | 2-5-2022

Maverix | 12-5-2022

The Boss Baby: Back in the Crib | 19-5-2022

My Little Pony: Make Your Mark | 26-5-2022

Pokémon Master Journeys: The Series: Part 3 | 26-5-2022

Sea of Love | 23-5-2022

Mighty Little Bheem: I Love Taj Mahal | 30-5-2022