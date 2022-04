Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Erdogan tegen Zelenski: ‘Bereid om te helpen bij onderhandelingen met Rusland’

Als er hulp nodig is tijdens de onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland, is Turkije bereid om „alle mogelijke bijstand” te verlenen. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in een telefoongesprek met de Oekraïense leider Volodimir Zelenski gezegd.

Erdogan zei ook onder meer dat de evacuatie van burgers en gewonden uit Marioepol moet worden verzekerd, aldus zijn kantoor. Zelenski meldt op Twitter dat hijzelf in het „belangrijke telefoongesprek” had aangedrongen op de noodzaak van de evacuatie van burgers uit Marioepol en de uitwisseling van gevangenen met Rusland.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

(1/2) Had an important phone conversation with President @RTErdogan. On the eve of his talks with Putin, I stressed the need for immediate evacuation of civilians from Mariupol, including Azovstal, and immediate exchange of blocked troops. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 24, 2022

Erdogan wil Oekraïne en Rusland helpen onderhandelen

De leiders hebben ook gesproken over de lopende onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Oekraïne heeft meerdere landen om veiligheidsgaranties gevraagd. Erdogan was in het gesprek met Zelenski positief hierover. Turkije is bereid garant te staan voor Oekraïne, bleek al eerder.

Erdogan spreekt binnenkort ook nog de Russische president Vladimir Poetin via de telefoon. Turkije onderhoudt goede relaties met Rusland en Oekraïne. Het land kan daardoor als bemiddelaar een belangrijke rol spelen bij het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Erdogan ontvangt maandag VN-chef António Guterres, die daarna doorreist naar Rusland en vervolgens Oekraïne.

Onderhandelen over staalfabriek in Marieopol

Waar Kiev met Moskou over wil onderhandelen, is onder meer de situatie rondom de staalfabriek van Azovstal in de Oekraïense stad Marioepol. De staalfabriek is het laatste Oekraïense bolwerk in de zuidelijke havenstad.

De Oekraïense presidentieel adviseur Michailo Podoljak zei zondag op Twitter dat een „speciale onderhandelingsronde” over de uitwisseling van militairen mogelijk is.

Podoljak herhaalde ook de oproep van Kiev tot een staakt-het-vuren tijdens het orthodoxe paasweekend. Hij bekritiseerde het feit dat de staalfabriek ondanks het paasfeest nog steeds beschoten zou worden met bommen en artillerie. De Russische president Vladimir Poetin zei donderdag de aanval op de fabriek van Azovstal te stoppen en te kiezen voor een belegering, maar zaterdag meldde de Oekraïense presidentiële adviseur Oleksij Arestovitsj dat de Russische luchtmacht de fabriek bombardeerde en dat grondtroepen het complex bestormden.

Naar schatting hebben zo’n 2000 tot 2500 Oekraïense strijders en buitenlandse huurlingen zich in de fabriek verschanst. Volgens Oekraïne zitten er bovendien nog zo’n duizend burgers, onder wie veel vrouwen en kinderen, in bunkers ondergedoken. De strijders die nog in het complex van Azovstal, dat 11 vierkante kilometer groot is, verblijven zijn vooral leden van het Azovbataljon, een extreemrechtse militie die in 2014 de stad in handen kreeg en nu in het Oekraïense leger is opgenomen.

Alle Metro-artikelen over de oorlog in Oekraïne lees je hier.