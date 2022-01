Binnenkort geen extra test nodig om naar EU-landen te reizen, mits je coronapas hebt

Op dit moment moet je voor sommige landen naast een vaccinatie- of herstelbewijs, ook een negatieve PCR-test (of sneltest) aanleveren. Daar komt binnenkort verandering in en dat maakt reizen voor veel mensen een stuk makkelijker. EU-landen willen vanaf komende maand die aanvullende maatregelen namelijk schrappen mits mensen beschikken over een coronapas.

Reizigers met een Europese coronareispas kunnen dan zonder een extra test door Europa reizen. Ook bijvoorbeeld Oostenrijk en Italië, die tot dusver aanvullende eisen stelden, hebben daarmee ingestemd.

Binnenkort geen extra test nodig wanneer je coronapas hebt

EU-lidstaten moeten hun reisregels op elkaar afstemmen, vinden ze in Brussel. Op de naleving van dat advies hamert de Europese Unie al sinds het begin van de pandemie. Maar in de praktijk gebeurt dat weinig. Eind vorig jaar diende omikron zich namelijk aan en opnieuw gingen meerdere EU-landen hun eigen weg.

Maar de laatste tijd is duidelijk geworden dat omikron minder gevaarlijk is dan gevreesd. Daarnaast zijn EU-lidstaten het eens over wanneer een boosterprik nodig is om de QR-code van het Europese coronacertificaat te kunnen blijven gebruiken. Daarom is er nu minder reden tot strenge maatregelen.

De Europese Commissie twijfelt er niet aan dat de reisregels nu weer gelijk worden getrokken. „Het minste wat we kunnen verwachten is dat de lidstaten de aanbeveling nu ook gaan uitvoeren”, zegt een woordvoerder. Hij wijst er wel op dat landen nog eigen regels kunnen maken over bijvoorbeeld de toegang tot de horeca of het openbaar vervoer.

Kortere ‘houdbaarheid’ vaccinatie- en herstelbewijs

Je kan binnenkort dus makkelijker reizen met je vaccinatie- of herstelbewijs, maar je moet er wel even op letten of die nog geldig is. De ‘houdbaarheid’ wordt namelijk ingekort. Tot nu toe was een herstelbewijs een jaar geldig, een vaccinatiebewijs had geen vervaldatum. Maar het herstelbewijs krijgt een geldigheidsduur van 180 dagen (6 maanden), een vaccinatiebewijs van 270 dagen (9 maanden). Dat schrijft RTL Nieuws.

Deze geldigheidsduur is opvallend, omdat kortgeleden de geldigheid van een herstelbewijs nog werd opgerekt van 6 naar 12 maanden. Dat komt omdat de geldigheid van het coronacertificaat gelijkgetrokken wordt met andere EU-landen. De regels gaan 1 februari in. Alle papieren coronabewijzen die zijn uitgegeven, vervallen per 1 april.