Miljonair worden? Deze eigenschappen hebben ze vaak

Ook al denk je nooit een miljoen te kunnen verdienen, je kunt altijd werken aan de eigenschappen van een miljonair. Wie weet kom je daardoor ooit nog eens in de buurt van deze mijlpaal, die natuurlijk veel minder belangrijk is dan een gezond en gelukkig leven.

Voor zijn boek Rich Habits deed Thomas C. Corley jarenlang onderzoek naar de gewoontes en eigenschappen van rijke mensen. In totaal interviewde hij 233 miljonairs, die elk meer dan 3,2 miljoen dollar waard waren.

Eigenschappen van miljonairs

75 procent van die miljonairs was self-made. Naast zeven verrassende gewoontes kwam hij tijdens de gesprekken ook achter de tien meest voorkomende eigenschappen van succesvolle mensen. Hoeveel kun jij er zelf afvinken?

1. Innovatie

De eerste is innovatie. Want een idee dat je miljoenen oplevert, moet nou eenmaal innoverend zijn. Innovatie is wat dit idee onderscheidt van eerdere idee√ęn.

2. Opvallen

Als je miljonair wil worden, moet niet alleen het idee opvallen en onderscheidend zijn, ook jijzelf.

3. Expertise

Miljonairs zijn constant bezig met het leren van nieuwe dingen om de concurrentie voor te blijven. Ook als je ‚Äėveilig‚Äô in een baan in loondienst zit, is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in je vakgebied. Word echt een expert op jouw gebied, wat dat ook is. Je kunt beter √©√©n ding heel goed kunnen, dan heel veel dingen redelijk.

4. Vaardigheden

Surprise, surprise: gedurende hun carrière hebben de miljonairs waardevolle vaardigheden opgepikt. Deze kon je vast al raden, maar zonder de juiste vaardigheden kom je er niet.

5. Hard werken

Dit is een beetje een open deur. Als je succesvol wil zijn, moet je bereid zijn hard te werken en veel tijd en energie aan je doel te besteden. Hou je vol dat je geen tijd of energie hebt om aan je doel te werken? Vraag je dan af of het echt is wat je wil. Zo ja, dan is het tijd om prioriteiten te stellen.

6. Focus

Alle miljonairs zijn op een gegeven moment met volle focus aan hun idee gaan werken om het de realiteit te maken. Dus ja, een succesvol bedrijf kan wel ontstaan als side hustle. Maar op een gegeven moment zal je echt een sprong in het diepe moeten maken en fulltime gaan ondernemen als je echt in je idee gelooft.

7. Sociaal slim

Succes behaal je bijna nooit in je eentje, en daarom kun je nooit te veel connecties hebben. Dat betekent: actief netwerken en om hulp vragen als dat je verder brengt.

8. Samenwerken

Dat brengt ons op de volgende eigenschap. Miljonairs doen het zoals gezegd bijna nooit alleen. Zonder support is het moeilijk om je doel te bereiken. Thomas C. Corley noemt deze supporters ‚Äėapostelen‚Äô. Dit zijn mensen die in jouw idee geloven en er samen met jou voor vechten.

9. Doorzettingsvermogen

Denk je dat een miljonair op weg naar de top nooit te maken heeft gehad met tegenslagen en mislukkingen? Natuurlijk niet. Het verschil is dat ze nooit op hebben gegeven. Ze leren ervan en zetten door.

10. Geluk

Natuurlijk zijn er genoeg mensen die hard werken, hulp aannemen en een expert zijn, maar geen miljonair worden. Geluk speelt een grote rol bij succes en daar heb je meestal geen invloed op. Corley is wel van mening dat je wat van je eigen geluk kunt cre√ęren. Vooral door eigenschap 9: ‘Good luck only visits the relentlessly persistent‘.

Dit artikel verscheen eerder op de website van onze collega’s van Manners.