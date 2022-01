Zo leer jij jouw zoon (én dochter) over consent en seksueel grensoverschrijdend gedrag

Heel Nederland is gisteren opgeschud door de uitzending van BOOS, waarin meerdere vrouwen spreken over seksueel grensoverschrijdend gedrag dat bij The Voice of Holland aan de orde zou zijn. Welke lering kun je als ouder uit dit nieuws trekken? En hoe leer jij jouw kind het beste over consent en seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Als ouder speel je een grote rol in de seksuele opvoeding van je kind. Hoe moeilijk het soms misschien ook is om het met je kind te hebben over seks, en alles wat daarbij komt kijken, maar belangrijk is het wel. Zeker als het gaat om het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wij spraken Noami Dessaur, eigenaresse van Dessaur trainingen, over dit onderwerp. Dessaur geeft onder andere trainingen aan professionals over seksualiteit en veilig opgroeien. Daarnaast heeft ze het online platform ‘Naomi Maakt Bespreekbaar’ opgericht waarmee ze ouders op allerlei manieren ondersteunt bij het praten met hun kinderen over seksualiteit.

Zo leer je jouw kind over consent en seksuele grenzen

Naomi Dessaur heeft een aantal belangrijke tips voor ouders die, naar aanleiding van alles wat nu in de media is, met hun kind willen praten over seks en seksualiteit.

1. Laat het niet voor niets zijn

Dessaur: „Hoe vreselijk het ook is, het is goed dat deze misstanden bij The Voice nu aan het licht komen en deze dappere vrouwen zich uitspreken. Onze maatschappij, alle ouders en alle gezinnen kunnen dit aangrijpen als gelegenheid om te praten over seksuele grenzen, consent en intimidatie. Het is belangrijk dat je als ouder beseft dat seksuele intimidatie op heel veel plekken kan voorkomen. Zowel online als offline. Het is bewonderenswaardig dat deze slachtoffers hiermee naar buiten komen, laat het niet voor niets zijn. Grijp dit moment als ouder aan om het gesprek met je kind hierover te voeren.”

2. Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag eigenlijk?

„Dit klinkt misschien als een inkoppertje, maar veel ouders vergeten dit toch met hun kind te bespreken. Want, wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag eigenlijk voor jou? Wat maakt dat iets wél of niet oké is? En kan iets wat de één niet als grensoverschrijdend gedrag ervaart, dit voor een ander wel zijn?

Om je kind te leren wat wél en niet seksueel grensoverschrijdend gedrag is kun je het vlaggensysteem van het landelijke kennisinstituut Movisie gebruiken. Er zijn zes criteria waar je het seksuele gedrag aan kan toetsen:

Toestemming: Is er wederzijdse toestemming? En zijn beide partijen in staat toestemming te geven? Zo is een jong kind bijvoorbeeld niet in staat om toestemming te geven voor seksueel gedrag, omdat ze dit nog niet begrijpen.

Is er wederzijdse toestemming? En zijn beide partijen in staat toestemming te geven? Zo is een jong kind bijvoorbeeld niet in staat om toestemming te geven voor seksueel gedrag, omdat ze dit nog niet begrijpen. Gelijkwaardigheid: Zijn beide partijen gelijkwaardig? Is er een machtsverschil? Zoals in het geval van The Voice bijvoorbeeld een bandleider en een kandidaat.

Zijn beide partijen gelijkwaardig? Is er een machtsverschil? Zoals in het geval van The Voice bijvoorbeeld een bandleider en een kandidaat. Vrijwilligheid: Is het écht volledig vrijwillig? Is er geen secundaire winst te behalen? Zoals: als je dit doet krijg je een betere beoordeling, wat ook kan spelen op school of in sport.

Is het écht volledig vrijwillig? Is er geen secundaire winst te behalen? Zoals: als je dit doet krijg je een betere beoordeling, wat ook kan spelen op school of in sport. Ontwikkeling: Is het ontwikkelingsadequaat? Oftewel, past het gedrag bij de leeftijd van de persoon en bij de emotionele ontwikkeling?

Is het ontwikkelingsadequaat? Oftewel, past het gedrag bij de leeftijd van de persoon en bij de emotionele ontwikkeling? Context: Is het contextadequaat? Gebeurt het op een plek en omgeving waar het niemand stoort?

Is het contextadequaat? Gebeurt het op een plek en omgeving waar het niemand stoort? Zelfrespect: Zorgt het niet voor fysieke of emotionele pijn bij jezelf of de ander?”

3. Leer grenzen niet alleen aan op het gebied van seksualiteit

„Leer je kind niet alleen over grenzen als het gaat om seks, maar ook in het dagelijks leven. Als zijn broertje of zusje bijvoorbeeld zegt dat hij even met rust gelaten wil worden, dient je kind dit te respecteren. Net zoals wanneer een vriendje zegt dat hij niet aan zijn potloden mag zitten.” Wanneer het aankomt op grenzen aangeven is het belangrijk dat je jouw kind de volgende dingen leert, aldus Dessaur:

Hoe geef jij je grenzen aan? Hoe herken je de grenzen van een ander en wat doe je daar vervolgens mee? Wat doe je als iemand je grenzen niet respecteert?

4. Neem scenario’s door

„Neem met je kind verschillende situaties door. Zeg bijvoorbeeld: ‘Ik kan me niet voorstellen dat trainer Joop dat zou doen, maar wat zou je doen als hij je plotseling bij je billen vastpakt?’ Het is belangrijk om je kind zo voor te bereiden mocht een dergelijke situatie zich ooit voordoen.”

5. Voorbeeldfunctie van vaders

„Wie specifiek een grote rol spelen op dit gebied zijn de vaders en andere mannelijke rolmodellen. Vaders en andere mannen die veel tijd met je kind doorbrengen hebben een voorbeeldfunctie. Door naar hen te kijken leert je kind over respect. Hoe gaat papa om met mama? Hoe praat papa over vrouwen? Het is belangrijk dat mannen leren begrijpen hoe groot hun rol hierin is.”

Dit artikel verscheen eerder bij onze collega’s van JMouders.nl. Alle Metro-artikelen over de misstanden bij The Voice of Holland lees je hier.