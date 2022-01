Tessa geeft raad: ‘Hoe vraag je een periode van onbetaald verlof aan?’

Wekelijks beantwoordt geld & carrière-redacteur Tessa Ham, ook verantwoordelijk voor de rubriek De Spaarrekening op Metro, een prangende lezersvraag. Met vandaag: hoe vraag je een sabbatical of periode van onbetaald verlof aan?

Een collega die slurpt, stinkt of veel te luidruchtig zijn weekendplannen bespreekt. Daar zit niemand op te wachten. En wat is nu eigenlijk de juiste timing om loonsverhoging te vragen en de beste manier om te sparen? Het komt allemaal aan bod in de rubriek ‘Tessa geeft raad’.

„Hoi Tessa. Ik lees je rubriek wekelijks met veel plezier. Ik heb ook een vraag. Ik zou graag, als de pandemie voorbij is, een periode onbetaald verlof opnemen om te kunnen reizen. Ik heb dit voorzichtig gepolst bij mijn leidinggevende, maar die reageerde nog niet heel enthousiast. Heb jij een tip hoe ik dit kan aanpakken? Ik zou namelijk graag een paar maanden naar Australië willen. – Judith”

Tips voor aanvragen van onbetaald verlof

Hoi Judith, onwijs tof dat je voor een periode op reis wil gaan. Helaas heb ik om te beginnen slecht nieuws voor je. Je hebt volgens de wet geen recht op onbetaald verlof (behalve als het om ouderschapsverlof of langdurig zorgverlof gaat). Je leidinggevende mag je aanvraag om de sabbatical te nemen dus weigeren. Check voor de zekerheid je cao, personeelsregeling en/of arbeidsovereenkomst om te kijken of hier aparte afspraken over zijn gemaakt.

Dat een werkgever je verzoek mag weigeren, betekent natuurlijk niet dat hij of zij dat ook sowieso doet. Hoe maak je de kans zo groot mogelijk dat je leidinggevende akkoord gaat?

Leg uit waarom je onbetaald verlof wil

Als het echt een droom van jou is om voor een periode in Australië rond te reizen, snapt je werkgever ook dat de kans bestaat dat jij je baan opzegt wanneer je geen onbetaald verlof krijgt. Laat merken hoe graag je dit wil en vertel daar vooral bij wat de reis je gaat brengen.

Wist je bijvoorbeeld dat reizen je alleen maar beter in je baan maakt? De boost in zelfvertrouwen die je van reizen krijgt, gaat je bijvoorbeeld ook helpen op de werkvloer. Als je je de laatste tijd erg gestresst voelt, is een sabbatical de ultieme manier om je even helemaal los te koppelen. Tegelijkertijd leer je op reis ook beter met stress omgaan. Dingen gaan op reis niet vaak als gepland.

Bedenk een plan

Het is jammer dat je leidinggevende niet enthousiast reageerde, maar waarschijnlijk snap je ergens wel waarom. Je werkgever zal jou toch een aantal maanden moeten missen en dat moet opgelost worden. Denk voor het gesprek alvast na over een plan van aanpak om je werkgever een handje te helpen.

Wie kan jouw werk overnemen? Wat is de beste periode om het onbetaald verlof op te nemen? Welk project kan wellicht uitgesteld worden? Hoe minder beren er op de weg zijn voor je werkgever, des te beter.

Wees op tijd

Vanwege de pandemie is het misschien lastiger om je sabbatical te plannen, maar wees je ervan bewust dat je niet van de ene op de andere dag onbetaald verlof kunt opnemen. Hoe meer tijd je een werkgever geeft om zich voor te bereiden op je vertrek, hoe groter de kans is dat je een akkoord krijgt.

Waar je verder aan moet denken

Er zitten meer gevolgen aan een sabbatical dan alleen een paar maanden zonder inkomen moeten overbruggen. Het is goed om je hier bewust van te zijn. Zo draagt je werkgever tijdens onbetaald verlof vaak geen pensioenpremie af – dit betekent dat je tijdelijk geen of minder pensioen opbouwt.

Daarnaast is het belangrijk dat je zwart op wit laat vastleggen dat je weer terug mag komen. In principe mag je niet zomaar ontslagen worden, alleen als daar een gegronde reden (zoals een reorganisatie) voor is. Toch kun je maar beter vastleggen dat je terug mag komen in je huidige functie. Dat is sowieso handig om te hebben, maar helemaal als je bijvoorbeeld een nieuwe leidinggevende hebt als je uitgerust en wel terugkomt.

Succes met het gesprek en veel plezier op reis!

