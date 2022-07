Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe de sneaker de fashionwereld overnam

Sneakers zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit de fashionwereld. Wat vroeger gezien werd als sportschoen, is uitgegroeid tot een allround begrip met een rijke geschiedenis. Met resellers, exclusieve releases en samenwerkingen met grote artiesten en high-end merken, heeft de sneaker-industrie tot op de dag van vandaag de fashionwereld in zijn greep.

Maar hoe is dit zo ontstaan?

De geschiedenis van de sneaker

Op de vraag ‘wanneer werd de eerste sneaker uitgebracht?’, is moeilijk antwoord te geven. De sneakercultuur die wij op de dag van vandaag kennen, is met name groot geworden door de hiphopcultuur die in de jaren ‘70 ontstond. De eerste MC’s begonnen in deze jaren over de breakbeat te rappen en al snel volgde er een stroming waarin een gezamenlijke stijl ontstond met, je raadt het al, sneakers aan de voeten.

De b-boys en -girls die in de straten van The Bronx, New York City, dansten op de beats van DJ’s als DJ Kool Herc, Grandmaster Flash en Grand Wizard Theodore. De breakdancers waren te zien in tracksuits, bucket hats en sneakers aan de voeten. Deze gezamenlijke stijl liet zien dat jij, b-boy of -girl, dezelfde passie deelde.

De grote merken die wij op de dag van vandaag op de straten voorbij zien komen, focusten zich in deze tijd nog voornamelijk op het creëren van sneakers met de beste sportprestaties. Hardloopschoenen werden voornamelijk gedragen op de hardloopvelden en de basketbalschoenen werden netjes in de kast gezet na de wedstrijd. Hier brachten verschillende pioniers verandering in.

Pioniers in de sneakerwereld

Sporters, rappers, artiesten en designers, te veel om op te noemen, hebben een grote rol gespeeld in het vormen van de sneakercultuur die wij vandaag kennen. Hiphopgroep RUN D.M.C. was een van de eerste grote spelers in de sneakerwereld. Het nummer My adidas (1986) bracht een ode aan het sportmerk en resulteerde in een samenwerking. De Superstar kreeg een eigen RUN D.M.C.-variant, die tijdens de concerten van de hiphopgroep door fans in de lucht werden gehouden.

Ook op het sportveld werden sneakers steeds meer als een statement gezien. Een van de grootste pioniers hier, is Michael Jordan. De basketbalspeler speelde tot 1998 bij The Chicago Bulls. Op het basketbalveld was hij te zien in de Air Jordan 1 High, een model dat tegenwoordig geliefd is bij veel sneaker liefhebbers.

Deze sneaker was compleet anders dan de basketbalschoenen die in tijd op het veld te zien waren. Jordan was in die tijd een van de grootste basketbalspelers en de samenwerking met Nike was dan ook voordelig voor beiden. De formule van samenwerkingen tussen atleten of artiesten werd al snel bij andere merken toegepast en namen als 50 Cent, Jay-Z en Eminem kregen hun eigen sneakers.

Volg de hype

Wat volgde was de hype rondom sneakers. Merken kwamen met beperkte oplagen van sneakers wat er voor zorgde dat ze alleen nog maar geliefder werden. Bij een release van limited sneakers stonden de liefhebbers wel urenlang in de rij en ontstond de term ‘camping’. Sneaker-fans zetten hun stoeltje voor de winkel waar de sneaker uitkwam en overnachtten (‘campen’) hier om zo niet hun plekje uit de rij te verliezen.

Ook steeds meer artiesten hebben hun naam aan merken en sneakermodellen gekoppeld. Rapper en artiest Kanye West kwam met zijn eigen lijn, YEEZY. Ook artiesten als Travis Scott, Tyler, The Creator, Rihanna kwamen met hun eigen sneakers. Deze sneakers met beperkte oplagen gaan enorm hard en zijn na hun release bij verschillende marktplaatsen te verkrijgen.

Zo kunnen sneakers met beperkte oplagen doorverkocht worden op platforms als eBay, StockX en andere marktplaatsen. Hier worden de sneakers soms voor duizenden euro’s aangeboden. Hoe zeldzamer en exclusiever de sneaker, hoe meer geld je hier aan kunt verdienen. Dit maakt de wereld van sneakers soms een prijzige en ietwat frustrerende industrie. Geliefde sneakers kunnen opgekocht worden door resellers om vervolgens voor het tienvoudige aangeboden te worden. Een sneaker van duizenden euro’s is tegenwoordig dan ook niet meer dan normaal.

De toekomst van sneakers

Maar hoe zal deze hype rondom zich in de toekomst ontwikkelen? Een trend die je momenteel veel ziet in de sneakerwereld, is de samenwerking tussen high-end merken en sneaker brands. In deze samenwerkingen, ook wel collabs genoemd, worden high and fashion en streetwear gecombineerd, met designer Virgil Abloh als grootste inspiratiebron.

Daarnaast wordt er steeds vaker stil gestaan bij de duurzaamheid van sneakers. Grote merken komen met duurzame initiatieven en zijn bewust bezig met het verminderen van afval in het fabriceren van hun sneakers. Op dit vlak valt er nog een hoop te leren en is dit dan ook een van de grootste uitdagingen in de toekomst van sneakers.

Voorlopig zijn we nog wel even zoet met de sneaker-hype. Van de MC’s uit de jaren ‘70 tot aan samenwerkingen met artiesten als Kanye West anno 2022, sneakers spelen al ruim vijftig jaar een grote rol in de fashionwereld en dit zal in de nabije toekomst niet veranderen.

In samenwerking met Sneakerjagers.