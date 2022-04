Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een bad kopen: is een hoekbad een goede keuze?

Je bad heeft een heel eenvoudige functie. Maar, net als een bank in de woonkamer of een tafel in de eetkamer, is je bad wel degelijk het middelpunt van je hele ruimte, en geeft het richting aan de badkamerstijl in zijn geheel.

Op het gebied van badkuipen zijn er heel wat stijlen voor zowat elke badkamer te vinden. Elke stijl legt de nadruk op drie belangrijke factoren: ruimte, kosten en materiaal. De hoeveelheid ruimte die je hebt zal grotendeels beïnvloeden welke stijl geschikt is voor jou terwijl je misschien geneigd bent om te kiezen voor een vrijstaande badkuip, heb je wellicht niet genoeg ruimte genoeg voor een vrijstaand bad.

Naast de ruimte zal ook het materiaal de stijl beïnvloeden. Sommige materialen worden alleen met een bepaalde stijl gemaakt, zoals koper en natuursteen. En natuurlijk spelen de kosten mee in de overweging voor een bepaalde stijl badkuip. Dit is waar een hoekbad van pas komt, ze houden rekening met de uitdaging om een kleine badkamer niet te vol te laten lijken.

De oplossingen die een hoekbad biedt

Een bad kopen is geen eenvoudige taak, er zijn talloze keuzes. Maar wanneer je een beperkt budget hebt en niet al te veel ruimte ter beschikking hebt in je badkamer, is de keuze voor een hoekbad een goede keuze. Licht van gewicht, budgetvriendelijk en uniek ontworpen. Zo zijn deze hoekbaden ontworpen om ruimte in je badkamer te besparen, en tegelijk perfect te combineren met je huidige badkamerinrichting. Hoekbaden zijn ontworpen om je huis meerwaarde te geven.

Welke afmetingen je badkamer ook heeft en wat de samenstelling ook is, met hoekbaden kun je je beschikbare oppervlakte optimaliseren en ze in elke hoek plaatsen. Ze zijn zo ontworpen dat ze elke nog niet gebruikte ruimte in je badkamer opvullen, omdat ze geen extra lange wanden langs de randen nodig hebben.

Reken uit hoeveel muur ruimte er beschikbaar is en zorg dat er voldoende vrije ruimte is rond het bad en andere armaturen. Het is een goed idee om realistisch te zijn over de grootte van het bad dat het beste in je badkamer zou passen. Kies liever voor een bad dat iets kleiner is dan voor één dat te groot is, want daardoor zal de ruimte er alleen maar krapper uit gaan zien en aanvoelen.

Badkuipen zijn er in een grote verscheidenheid van vormen en maten

Van traditionele badkuipen tot ruimtebesparende moderne ontwerpen. Wat je ook zoekt, een hoekbad is altijd een goed idee. Dit zijn badkuipen die veel breder zijn dan de typische badkuip, maar de ruimte die ze vullen is vergelijkbaar. Hoekbaden zijn ideaal voor onhandig gevormde of kleine badkamers. De afgeronde vorm past vaak perfect in de ruimte voor een gestroomlijnde uitstraling, en biedt een verrassend groot bad.

Hoekbaden zijn een ideale ruimtebesparende optie en kunnen klasse en stijl toevoegen aan elke badkamer. Gelukkig is er een ruime keuze aan hoekbaden op de markt, in allerlei verschillende uitvoeringen en kleuren, wat het gemakkelijk maakt het ideale hoekbad te vinden dat je badkamer meteen aantrekkelijker maakt.

Het hoekbad is een populair en betaalbaar alternatief voor een bubbelbad

Dat een hoekbad klein is, wil niet zeggen dat het in een hoek gepropt moet worden. Integendeel, een hoekbad kan zelfs midden in de badkamer worden opgesteld. Het hoekbad is namelijk goed te combineren met andere badkamerelementen zoals de wastafel, het toilet en de kasten.

Van strakke en dunne randen tot eigentijdse ontwerpen, deze badkuipen kunnen aangepast worden aan elk badkamerontwerp, kleur en stijl. Voordat je een hoekbad kiest, zijn er een paar dingen waar je eerst rekening mee moet houden. Allereerst moet je nagaan of een hoekbad geschikt is voor de inrichting van je badkamer. Een hoekbad heeft niet de lange muur ruimte nodig die een recht ligbad wel nodig heeft, wat betekent dat het in een hoek kan worden weggestopt waar een bad gewoonlijk niet past. Vooral als je badkamer niet lang en dun is, is dit ideaal. Als je eenmaal hebt bepaald of een hoekbad geschikt is voor je badkamer, zul je de ruimte nauwkeurig moeten opmeten en voor de zekerheid de maten dubbel moeten controleren.

Het kiezen van kranen voor je nieuwe hoekbad

Bij het kiezen van kranen voor je hoekbad is het een goed idee te kiezen voor een ontwerp dat de stijl van je badkamer versterkt. Kruiskop badkranen zijn perfect voor een traditionele badkamer, terwijl een waterval badkraan een mooie optie is om een badkamer in wellness stijl te accentueren. Bad-douche mengkranen zijn de meest praktische soort kranen, omdat je er gemakkelijk mee rond je bad kunt spoelen en schoonmaken.

In samenwerking met Juulr.