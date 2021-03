Duurzame energie anno 2021: wat zijn de mogelijkheden?

Steeds meer particulieren zoeken naar mogelijkheden om te investeren in duurzame energie. Het levert hen aan de ene kant een besparing op de maandlasten op. Aan de andere kant dragen ze op deze wijze bij aan een beter klimaat en milieu.

In dit artikel vind je verschillende mogelijkheden, die je zou kunnen overwegen wanneer je zelf ook wilt overstappen op duurzame energie. Energie vergelijken is een van de opties die je hebt. Handige online tools maken het overstappen van energie aanbieder heel eenvoudig. Wanneer heb jij voor het laatst gekeken welke opties je hebt?

Stap van grijze energie over op groene energie

Overstappen van grijze stroom naar groene energie kan heel eenvoudig zijn. Laat je huidige energiecontract stopzetten en stap over naar een groene aanbieder van stroom. Let op, de stroom die je afneemt zal in de praktijk nog steeds hetzelfde zijn. Door te kiezen voor groene stroom draag je echter bij aan de compensatie voor de schade die wordt aangericht bij de opwekking van grijze stroom. Vaak gebeurt dit in de vorm van investeringen, die groene leveranciers doen in het aanplanten van bossen en andere milieuvriendelijke oplossingen. Op de website van een aanbieder van groene stroom vind je hier vaak meer informatie over.

Duurzame energie: zonnepanelen op het dak

Naast de mogelijkheid om te kiezen voor een groene energieleverancier, zou de investering in zonnepanelen interessant kunnen zijn. Hoewel de regels op het gebied van het verkopen van opgewekte groene stroom aan je energieleverancier veranderen, blijft het voordelig om een deel van de verbruikte stroom zelf op te wekken. Daarbij bieden verschillende gemeenten in Nederland een subsidie aan voor een duurzame investering in je woning. Het investeren in zonnepanelen is een voorbeeld van zo’n duurzame investering. Er zijn diverse partijen die precies voor je kunnen berekenen welke besparing de investering in zonnepanelen oplevert.

Dicht kieren en voorkom tocht in je woning

Niet alleen wil je de energie die je verbruikt zo groen mogelijk laten zijn, ook wil je het totaal aan verbruikte energie terugdringen. Dit doe je onder meer door kieren in huis te dichten. Kieren zorgen voor tocht. Niet alleen resulteert tocht in een onnodig hoog energieverbruik. Ook kan het je weerstand aantasten. Er zijn speciale strips verkrijgbaar, die je helpen om deze kieren af te dichten. Je kunt de strips ook onder je deuren plakken. Door voor een transparante strip te kiezen valt deze nauwelijks op.