Kantorenmarkt in Amsterdam: markt kent nog altijd weinig leegstand

Tijdens de vorige crisis zo’n tien jaar geleden kwamen er erg veel kantoren leeg te staan, ook in Amsterdam. De leegstand op de kantorenmarkt liep destijds op tot zelfs bijna 17 procent. Door de pandemie ligt er nu weer een recessie op de loer, maar de verwachting is dat er niet opnieuw sprake zal zijn van dit schrikbeeld.

Dit blijkt uit een onderzoek van vastgoedbureau Colliers. Dit komt volgens de onderzoekers doordat de kantorenmarkt er op het moment een stuk beter voor staat dan in 2008, wat het jaar was waarin de vorige economische crisis uitbrak. In een aantal steden in ons land was de leegstand van de kantoren destijds zo erg dat er voor ruim een kwart van het aantal vierkante meters geen enkele huurder te vinden was.

17 procent leegstand kantoren Amsterdam

Tijdens de vorige economische crisis ging het in Amsterdam niet zo slecht met de kantorenmarkt als in andere Nederlandse steden. Medio 2011 stond in de Nederlandse hoofdstad namelijk 17 procent van de kantoren leeg, oftewel bijna 1,5 miljoen vierkante meter. Deze leegstand was met name het geval in de monofunctionele kantoorlocaties die gebouwd zijn in de jaren ‘80 en ‘90. Voorbeelden hiervan zijn Diemen, Westpoort en Amstel III, waar rond de 30 tot 40 procent van de kantoren leeg stonden. Ook in Sloterdijk ging het destijds ontzettend slecht, onder meer doordat veel grote huurders rond de tijd van de economische crisis vertrokken uit de kantoren in dit Amsterdamse gebied.

Huidige leegstand bedraagt ongeveer 9 procent

Ongeveer tien jaar later gaat het een stuk beter op het gebied van de leegstand op de kantorenmarkt van Amsterdam. Volgens de gemeente Amsterdam staat op het moment namelijk rond de 9 procent van de kantoren in onze hoofdstad leeg. Dit is inclusief de bedrijfspanden die verbouwd worden. Een kantoorruimte huren in Amsterdam is dus nog wel mogelijk, want er zijn nog genoeg kantoorruimtes die momenteel leeg staan. Je doet er goed aan om hierbij wel hulp in te schakelen. De bedoeling is eigenlijk dat het percentage van de leegstaande kantoren nog verder zal dalen. Het doel van Amsterdam is namelijk om de leegstand op de kantorenmarkt op 8 procent te krijgen en te houden.

Leegstand kantoren nam in 2019 wel toe

Volgens de data van de gemeente Amsterdam is de leegstand van kantoren in de Nederlandse hoofdstad in 2019 wel gestegen. Dit is voor het eerst sinds 2015 het geval. De toename bedraagt ongeveer 27 duizend vierkante meter, het ging namelijk van 616 duizend vierkante meter naar 643 duizend vierkante meter. Deze toename heeft wel een toelichting nodig. 150 duizend vierkante meter van de kantoorruimte is namelijk in verbouwing, hierdoor is het dus simpelweg niet bruikbaar en wordt het gezien als leegstand. Dit zijn over het algemeen herontwikkelingen en uitbreidingen. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de kantoorruimte gewild en toekomstbestendig wordt. Edge Amsterdam West is hier een goed voorbeeld van.

Leegstand ligt een stuk lager volgens makelaarskantoren

De makelaarskantoren geven aan dat de leegstand van kantoren in Amsterdam eigenlijk nog een stuk lager ligt. CBRE en JLL geven dit jaar namelijk respectievelijk aan dat 3,3 procent en 2,9 procent van de kantoren die verhuurbaar zijn leeg staan in onze hoofdstad. Medio 2020 is de leegstand wel licht gestegen volgens deze bedrijven, namelijk naar respectievelijk 3,7 procent en 3,6 procent. Door de lage leegstand en een vertragend effect van bestaande huurcontracten zal de kans groot zijn dat het coronavirus maar een beperkt effect hebben in de leegstand van de kantoren, voor zover dit zichtbaar is. Wel zou het kunnen dat de bedrijven hun kantoor gaan onderverhuren aan andere ondernemingen.