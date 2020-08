Drie veel gemaakte fouten bij het inrichten van je woning

Als je je interieur wilt veranderen dan kun je dit al doen met een paar kleine aanpassingen. Uiteraard kan het dan positief veranderd worden, maar zo’n kleine ingreep kan natuurlijk ook een slecht effect hebben op de inrichting van je huis.

Dat is uiteraard niet de bedoeling, het is dan ook veel beter om dit te voorkomen. Hierbij moet je onder meer rekening houden met de onderstaande fouten die veel gemaakt worden.

Het ontbreken van kunstwerken

Iets wat hoe dan ook nodig is in een interieur is een schilderij. Koop bijvoorbeeld schilderijen online om te voorkomen dat je de fout maakt dat je geen kunstwerken aan de muur hebt hangen. Zo’n schilderij zal je interieur direct een heel andere look geven, wat dus zeker aan te raden is. Let overigens wel op, want je moet niet direct over the top gaan. Het hoeft natuurlijk niet per se een schilderij te zijn. Je kunt er ook voor kiezen om een foto van je kinderen aan de wand op te hangen.

Zichtbare snoeren

Mogelijk heb je het meubilair voor in je woning al bij elkaar gezocht en gekocht, maar je moet dan natuurlijk niet vergeten om ook lampen aan te schaffen. Hierbij kan gekozen worden voor hanglampen, al is dit niet altijd mogelijk. Het is dan ook waarschijnlijk dat je tafellampen of staande lampen aan zult schaffen. Dit heeft in principe één groot nadeel: de snoeren. Deze kabels zijn meestal niet bepaald mooi en werken dus storend in je interieur. Je moet dus proberen om de snoeren weg te werken, wat in de muur gedaan kan worden.

Het missen van evenwicht

Net zoals kunstwerken in je interieur nodig zijn is het van belang om te zorgen voor evenwicht. Het is bijvoorbeeld niet verstandig om veel kleine meubels in een kamer te zetten. Zo lijkt het op een poppenkast. Daarnaast is het ook niet slim om alleen maar groot meubilair aan te schaffen. Dit geeft juist een verkrampt gevoel. Je moet dus evenwicht creëren met behulp van grote en kleine meubels.

(Dit artikel valt buiten de redactionele inhoud van Metro)

Lees ook: Zo monteer je LED opbouwspots

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.