Ribbels, hout en ronde vormen: de badkamertrends van 2025

Het nieuwe jaar staat voor de deur en dat betekent dat het voor ons tijd was voor een bezoek aan de jaarlijkse Cersaie beurs. Volgens de laatste badkamertrends zal in 2025 de badkamer als verlengstuk van de woonkamer functioneren, waardoor er harmonie ontstaat in de gehele woning. In dit artikel delen we graag onze bevindingen op het gebied van de nieuwste badkamertrends van 2025.

Badkamertrends 2025: van praktisch naar luxe en sereen

Waar we voorheen vooral op zoek waren naar badkamers die zo praktisch mogelijk waren, vinden we het de laatste jaren een stuk belangrijker dat we ons kunnen terugtrekken in een luxe en serene badkamer. Deze ontwikkeling zet zich voort in 2025. Op de Cersaie beurs viel op hoe zachte tinten en natuurlijke materialen komend jaar domineren. Denk hierbij aan geribbelde badkamermeubels van massief hout, gecombineerd met minimalistische kranen en een stijlvolle designradiator om een gevoel van luxe en sereniteit te benadrukken.

Naast massief hout wordt er gebruikgemaakt van texturen. Denk aan tegels met reliëf, ruwe afwerkingen of een natuurlijke imitatie van steen. Dit kan worden gecombineerd met badkameraccessoires zoals rieten manden, handdoeken met grove structuur en een wollen badmat.

Van strak naar zacht: dé trends die je badkamer vernieuwen

Hoewel er eindeloos veel badkamertrends te vinden zijn voor 2025, zijn er drie trends die er uitspringen: ribbel badkamermeubels, massief houten badmeubels en afgeronde meubels. Badkamermeubels met reliëf zijn hiervan het uniekst. De ribbels voegen diepte en karakter toe en de textuur en het moderne gevoel geven extra dimensie aan de badkamer. Massief hout is een echte klassieker. De warmte van hout zorgt voor een rustgevende sfeer in de badkamer. Ben je de strakke vormen en lijnen in de badkamer zat? Ronde badkamermeubels verzachten de strakke lijnen in de badkamer, wat voor een uitnodigende uitstraling zorgt.

Stijlvolle kranen, douchewanden en tegels voor 2025

De afgelopen jaren was zwart een veelvuldig gekozen kleur in de badkamer. Hoewel zwart nog steeds prachtig staat, zullen we in 2025 meer brons zien. Brons is de perfecte combinatie van klassiek en modern. Combineer bronzen kranen en bronzen douchewanden en tegels in een subtiele basiskleur en voeg hier prachtig mozaïek, marmerlook of een knallende kleur aan toe voor prachtige accenten die je tegemoet stralen zodra je de badkamerdeur opent.

Vernieuwende ontwerpen: geribbelde baden

Een bad functioneert altijd als blikvanger. Dat is ook niet vreemd. Het is ten slotte een van de grootste voorzieningen in de ruimte. In 2025 is er echter sprake van een wel heel vernieuwend ontwerp: het geribbelde bad. De ribbels zorgen voor een spel van licht en schaduw, waardoor je helemaal niet meer om de badkuip heen kunt. Bovendien biedt de textuur een aangename en sensuele ervaring, terwijl het er ook nog eens luxe uitziet. Ideaal voor in de luxe badkamer, dus!

Minimalisme in de badkamer

Waar de nadruk ligt op geribbelde texturen en eyecatchers zoals een geribbeld bad, staat ook minimalisme centraal. Zorg dat elementen zoals een vrijstaand bad en een inloopdouche eruit springen, door dit te combineren met minimalistische designs voor bijvoorbeeld het toilet. Zo viel de onze blik op een beige toiletpot met een ingebouwde en keurig weggewerkte douche-wc.

Duurzaamheid in de badkamer

Duurzaamheid wordt ieder jaar belangrijker en dat zal in 2025 niet anders zijn. Naar aanleiding van het bezoek aan de Cersaie beurs, constateerden we dat vloerverwarming en handdoekradiatoren ook in 2025 niet mogen ontbreken. Deze radiatoren zijn niet alleen efficiënt, maar ook stijlvol en passen perfect in de moderne badkamer.

