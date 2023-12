Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Helft Nederlanders denkt dat we over 50 jaar insecten en 3D-geprinte steak eten

Als ergens de twee woorden ‘insecten eten’ vallen, dan ontploft social media vooral. Dan is de wereld gek geworden en melden mensen die avond eens een extra dikke sappige biefstuk te zullen verorberen. Maar wat denken de meeste Nederlanders eigenlijk over eten in de toekomst?

Dat gebrul op social media komt natuurlijk maar van een deeltje van de bevolking. Green Chef Maaltijdboxen deed onderzoek onder meer dan duizend mensen, ook een deeltje van onze bevolking dus (maar representatief). Denken respondenten dat we in de toekomst insecten op het menu hebben staan? Hoe ziet ons dagelijkse eten er over een halve eeuw uit?

Insecten op ons bord, we denken van wel

Eten we over 50 jaar meer insecten? Zo luidde één van de vragen van Green Chef en ‘de helft van Nederland’ antwoordt op de vraag ‘ja’. 50 procent van de mensen die meededen aan het onderzoek denkt ook dat we meer algen eten in 2073. Ruim een kwart (27 procent) denkt dat cactussen dan een grotere rol zullen spelen in ons voedingspatroon.

Volgens diëtist Daniet Shachar is dat helemaal niet zo’n gek idee: „Algen en cactussen kunnen belangrijke voedselbronnen worden vanwege hun duurzaamheid, laag waterverbruik en hoge voedingswaarde. Algen zitten boordevol omega-3 vetzuren en eiwitten, terwijl cactussen veel voedingsvezels en antioxidanten bevatten. Deze eigenschappen maken ze niet alleen milieuvriendelijk, maar ook voedzaam en geschikt voor een gezond dieet in de toekomst.” Op naar de insecten en algen dus, wat deze deskundige betreft.

Wageningse onderzoekers zochten overigens uit wanneer Nederlanders over het eten van insecten zouden willen nadenken.

Kweekvlees en 3D-biefstuk

Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna een derde van de Nederlanders denkt dat het eten van 3D-geprinte voeding, zoals een steak, heel normaal is in 2073. 29 procent denkt dat we over 50 jaar liever kweekvlees eten dan normaal vlees. Sowieso denkt bijna driekwart van de Nederlanders dat we 50 jaar verder in de toekomst veel minder vlees eten. 47 procent voorspelt dat in 2073 meer dan de helft van de Nederlanders vegetarisch eet.

Diëtist Daniet Shachar nogmaals: „Kweekvlees en 3D-geprint voedsel gaan een belangrijke rol spelen in ons voedingspatroon omdat ze duurzaam, efficiënt en ethisch verantwoord zijn. Ze passen perfect bij de groeiende behoefte aan milieuvriendelijke en op maat gemaakte voedingskeuzes, wat waarschijnlijk leidt tot een afname in traditionele vleesconsumptie.”

‘Suiker net zo slecht als roken’

Een aanzienlijk deel maakt zich zorgen over de toekomst van Nederland op het gebied van gezonde voeding. Zo denkt bijna de helft dat er over 50 jaar een gezondheidsepidemie in Nederland is, als gevolg van een ongezonde levensstijl. En ook dat suiker wordt gezien als iets dat net zo slecht is als roken (64 procent).

Mede daarom verwachten veel Nederlanders dat er over een halve eeuw strengere regels zijn op het gebied van gezonde voeding. Volgens 68 procent zijn werkgevers tegen die tijd verplicht om een gezonde lunch te serveren op de werkvloer. Ook denken drie op de vijf dat suiker verboden is in voedingsmiddelen voor kinderen. 30 procent denkt dat het zelfs bij wet verboden wordt om ongezonde voeding te verkopen.

„In de toekomst draait het steeds meer om duurzaam eten en een gezonde levensstijl”, zegt Shachar. „Strengere regels rond ongezond eten lijken dan ook onvermijdelijk als we meer gaan letten op wat we in onze mond stoppen en hoe we leven.”

Insecten bereid door de robotkok

Uit het onderzoek blijkt ook dat Nederlanders in de toekomst ervan uitgaan dat voeding meer draait om gemak. Zo denkt één op de vijf Nederlanders dat we over 50 jaar vooral maaltijdrepen en -shakes zullen eten. 20 procent denkt dat elk huishouden een robotkok krijgt die op maat gemaakte maaltijden vol insecten, algen of cactussen bereidt.

Of we déze insecten tegen die tijd lusten, is maar zeer de vraag…

