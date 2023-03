Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Omrijden voor goedkopere benzine is voor veel Nederlanders geen probleem (en dít doen ze nog meer om te besparen op reiskosten)

Een stukje omrijden voor een voordeligere tankbeurt. Achttien procent van de Nederlanders heeft er minstens dertig minuten voor over om goedkopere benzine in te slaan. Dat blijkt uit onderzoek van kortingssite Actie.nl. Maar dat is niet de enige manier waarop men bespaart op reiskosten.

Het onderzoek werd uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Panelwizard. Zij ondervroegen 1084 volwassen Nederlanders die in het bezit zijn van een rijbewijs.

Spookkilometers aan benzine

Omrijden voor voordeligere benzine is één manier om de kosten te drukken. Een andere manier is om je reiskosten te declareren bij je werkgever. Dat kan vaak gewoon, maar uit hetzelfde onderzoek blijkt dat toch zeker acht procent van de ondervraagden weleens reiskosten heeft gedeclareerd voor kilometers die zij niet eens hebben gemaakt.

Mannen rijden vaker om voor goedkopere benzine dan vrouwen, maar zijn ook degenen die zogenoemde ‘spookkilometers’ declareren. „Een kilometer hier – een paar honderd meter daar. Wanneer je voor werk veel reist, is een foutje in de administratie zo gemaakt”, zegt Vince Franke van Acties.nl. „Dat geeft echter geen vrijbrief voor het indienen van gekunstelde declaraties. Wanneer je moedwillig steelt van je werkgever, hoort daar wat mij betreft een passende straf bij.”

Minder krijgen voor meer geld

Niet alleen op benzine proberen we te besparen. De prijzen in winkels en supermarkten worden steeds duurder. Daarbij krijgt de consumentenbond ook veel klachten binnen van mensen die aangeven minder van een product te krijgen voor meer geld. Dit wordt ook wel ‘krimpflatie’ genoemd. Het gaat hier om producten waar minder inhoud in zit dan voorheen het geval was, maar wel in prijs omhoog zijn gegaan.



Consumenten ergeren zich enorm aan stiekeme prijsstijgingen 😠 Van de ruim 1500 meldingen die we ontvingen op ons meldpunt Eerlijk gingen er 900 over #krimpflatie. Daarbij zit er minder in een verpakking, maar daalt de prijs niet mee 👎 Lees hier meer ⬇https://t.co/SUHeygxLKv pic.twitter.com/EmiUdyBQKv — Consumentenbond (@Consumentenbond) February 28, 2023

Bereidheid vooral in het zuiden

Er zijn wel aanzienlijke verschillende te zien tussen bijvoorbeeld het noorden en het zuiden van het land. In Friesland geeft 11 procent van de respondenten aan ten minste een half uur om te willen rijden voor goedkopere benzine. In Noord-Holland is dat getal zelfs nog lager, namelijk 9 procent. De zuidelijke provincies Limburg en Noord-Brabant beschikken over de hoogste mate van bereidheid met maar liefst 27 procent.