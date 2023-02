Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

8.1 miljoen verkeersovertredingen, sterke toename appen op de fiets

In het jaar 2022 zijn er fors meer boetes uitgedeeld voor verkeersovertredingen dan in het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers dat het ministerie van Justitie en Veiligheid vandaag heeft gepubliceerd. Zo is er onder andere een stijging van 16,3 procent te zien in het aantal fietsers dat met hun telefoon in de hand de weg op gaat.

Het is al een paar jaar verboden om je telefoon te gebruiken op de fiets. De stijging wordt door het ministerie van Justitie en Veiligheid daarom ook „opvallend” genoemd. Het gemiddelde bedrag dat mensen moesten betalen voor een verkeersovertreding kwam neer op 84,16 euro. Voor een snelheidsovertreding was het gemiddelde 62,88 euro.

Verkeersovertredingen flitsen voorbij

Er zijn naast een toename in het aantal fietsers dat de verleiding van de telefoon niet kan weerstaan, ook andere toenames te zien. Zo is het merendeel van de boetes uitgedeeld aan mensen die te hard rijden. Bij flitspaal-controles is een stijging van 6,5 procent waargenomen, van 2.830.213 in 2021 naar 3.014.680 vorig jaar.



Ook bij het fout parkeren gaat het steeds verder de verkeerde kant op. In 2022 zijn er zo’n 60 duizend boetes bijgekomen ten opzichte van het jaar ervoor.

Toch is er ook een daling waargenomen. Namelijk, als het gaat om snelheidsovertredingen bij trajectcontrolesystemen: van 2.103.772 naar 2.026.939 vorig jaar. Het ministerie laat op de website weten dat één van de mogelijke verklaringen hiervoor het uitstaan van trajectcontrolesystemen door wegwerkzaamheden kan zijn.

Overtreders uit andere landen

Niet alleen Nederlandse weggebruikers doen het slechter. Er is namelijk ook een stijging te zien in het aantal overtreders met een buitenlands kenteken. De meeste gingen naar Duitse, Belgische en Franse voertuigen. In 2022 zijn hiervoor 874.539 boetes opgelegd. In het jaar daarvoor waren het er bijna een ton minder, namelijk 784.421.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid geeft aan dat dit waarschijnlijk te verklaren is doordat meer mensen na de coronacrisis weer naar ons land zijn afgereisd.