Man rijdt 11 kilometer te hard en moet een boete van 1500 euro betalen

Een opmerkelijke boete in het Zuid-Duitse Oberfranken. Daar werd een man met ‘maar’ 11 kilometer per uur te hard geflitst, maar hij moest wel 1500 euro betalen.

Wie in Duitsland te hard rijdt, hoeft niet bang te zijn voor torenhoge boetes als hier in Nederland. Dit jaar zijn de verkeersboetes in het land echter flink opgeschroefd. Wie 16 tot 20 kilometer te hard rijdt, kan een boete van 60 euto (buiten bebouwde kom) of 80 euro (binnen bebouwde kom) verwachten. Verkeersboetes lopen daarna op tot 600 euro.

Lage boetes

Maar als je in Duitsland 11 kilometer per uur te hard rijdt, hoef je nog steeds geen grote financiële pijn te lijden. Hier in Nederland kun je dan al een prent van 98 euro verwachten, maar in ons buurland krijg je dan een bon van zo’n 20 euro op je deurmat.

Toch is dat niet wat gebeurde bij een 26-jarige BMW X5-rijder. Hij reed 81 kilometer per uur op een weg waar 70 kilometer per uur was toegestaan, maar zorgde er met een handbeweging voor dat zijn boete met vijfenzeventig keer werd verhoogd.

Rijverbod van een maand

Je raadt het waarschijnlijk al: hij stak z’n middelvinger op naar de snelheidscamera die ‘m fotografeerde. De meetofficieren van de verkeerspolitie in Bayreuth meldden de foto van de overtreder bij de rechtbank van Kulmbach. Die legden de man een boete van 1500 euro euro én een rijverbod van een maand op, wegens belediging.

De politie van Oberfranken deelde de voor de bestuurder peperdure foto op Facebook, om de Duitse automobilist te waarschuwen voor de financiële gevolgen van zo’n handgebaar. Dus ook wij adviseren: houd je handen aan het stuur als je langs een flitser rijdt. Dat kan je heel wat geld schelen.

Dit is overigens niet de eerste bijzondere boete die ons deze week ter oren komt. Eerder werd in Duitsland namelijk een man voor de rechter gesleept omdat hij het aanraakscherm in z’n Tesla had gebruikt. Dat verhaal lees je in dit artikel.

