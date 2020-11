Amsterdam wil dat parkeer-app die boetes voorkomt ermee kapt

Ideaal voor autobezitters: een appje wanneer je geparkeerde auto op het punt staat ‘betrapt’ te worden door een scanauto. Maar niet helemaal zoals het hoort, volgens de gemeente. Of helemaal niet zelfs.

De gemeente Amsterdam heeft de start-up Parkeerwekker gesommeerd te stoppen met zijn activiteiten. De app stuurt ‘vergeetachtige parkeerders’ een bericht wanneer een controlevoertuig de geparkeerde auto passeert. ‘Je hebt dan nog vijf minuten om een parkeeractie te starten en een boete te voorkomen’, promoot de app.

De gemeente vindt dat de onderneming zich schuldig maakt aan privacyschending en aanzet tot belastingontduiking.



Kort geding parkeer-app

De gemeente wil een kort geding aanspannen als Parkeerwekker niet binnen zeven dagen zijn activiteiten staakt. Dat laatste is Luis Roman, initiatiefnemer van de dienst, niet van plan. „We zien dat er veel onnodige boetes worden uitgedeeld. Dat zorgt voor frustratie bij mensen”, zegt Roman. „Wij proberen met Parkeerwekker dit probleem op te lossen en zijn niet van plan om te stoppen.” De start-up, die eind september met de geslaagde crowdfunding begon, heeft een advocaat in de arm genomen die de zaak nu onderzoekt.



Omzeilen

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de activiteiten van Parkeerwekker ingaan tegen de stedelijke regelgeving. „Wat de gemeente Amsterdam betreft, faciliteert Parkeerwekker gebruikers om parkeerkosten bewust zoveel mogelijk te omzeilen”, aldus de woordvoerder. Betaald parkeren is volgens de woordvoerder ingevoerd om „optimaal gebruik te kunnen maken van de schaarse ruimte in Amsterdam en om de stad bereikbaar te houden. Door dit zo goed mogelijk te organiseren zorgen we voor een efficiënt gebruik van (parkeer)ruimte en een leefbare stad. De opbrengsten van betaald parkeren worden bovendien geïnvesteerd in projecten voor de stad.”

Dashcams

Parkeerwekker maakt gebruik van dashcams die gekoppeld worden aan een platform dat videobeelden uitleest. Wie een berichtje krijgt van de app dat er een scanauto door de straat rijdt, heeft vijf minuten de tijd om de parkeerkosten te betalen en een boete te ontlopen. Per ontvangen waarschuwingsbericht brengt de start-up 1,49 euro in rekening. Tot nu toe is de app naast Amsterdam in een beperkt aantal steden beschikbaar, waaronder Utrecht, Rotterdam en Leiden.