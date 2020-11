Deense studie: mondkapje (‘mundbind’) beschermt nauwelijks tegen corona

En wat hebben ze nou gevonden? Dat een mondkapje, dat ‘mundbind’ heet in het Deens, nauwelijks lijkt te beschermen tegen het coronavirus. Dat stelt het belangrijkste staatsziekenhuis van Denemarken na onderzoek onder 6000 mensen. De resultaten mogen van de onderzoekers echter niet worden gebruikt als argument tegen het gebruik van mondkapjes bij het terugdringen van coronabesmettingen.

Minister Ollongren over Amerikaans spionageschandaal; eerst Deens onderzoek afwachten https://t.co/Iyp1QWY84Z

Het onderzoek vond plaats tussen april en mei, toen de autoriteiten in Denemarken het dragen van een mondkapje nog niet aanraadden. De deelnemers werden verdeeld in twee groepen, waarvan de ene groep buitenshuis wel een mondkapje droeg en de andere niet. De deelnemers hielden zich allemaal aan de afstandsregels.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In Denemarken en Zweden dragen ze ook geen mondkapje. Gaat allemaal goed. In Spanje dragen ze allemaal mondkapje en ook mega veel positief geteste. Wat denkt van doven en slechthorende,COPD patienten,geweldslschtoffers. Laten we solidair zijn met deze mensen. — Μανγειαβα #tegendespoedwet (@manyavo) October 3, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mondmasker, in het Deens 'mundbind', ook in Denemarken aanbevolen op het openbaar vervoer. #mondmaskers #mondkapje #MundBind — Freddy Jacobs (@drydecaf) July 31, 2020

Van de mensen die buitenshuis een mondkapje droegen, raakte die maand 1,8 procent besmet het virus. Bij de groep zonder mondkapje was dat 2,1 procent. De studie concludeert daarmee dat het dragen van een mondkapje niet leidt tot de verwachte halvering van het risico op besmetting. „De resultaten zouden kunnen wijzen op een meer gematigde mate van bescherming van 15 tot 20 procent.”

Verminderen

De resultaten sluiten aan bij eerder onderzoek naar de effectiviteit van mondkapjes. Gezondheidsautoriteiten zeggen al langer dat het dragen van een mondkapje slechts beperkte bescherming biedt. Het kan wel het besmettingsrisico voor anderen verminderen als de drager besmet is, maar het effect daarvan is nu niet onderzocht. Vandaar ook dat in Denemarken geen plicht geldt om een mondkapje te dragen, al wordt het op sommige plekken wel aanbevolen.