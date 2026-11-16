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Ook CNV-leden wijzen eindbod streekvervoer af, stakingen op komst

Ook leden van vakbond CNV zijn niet akkoord gegaan met het eindbod dat werkgevers in het streekvervoer hadden neergelegd voor een nieuwe cao. Eerder stemde de achterban van vakbond FNV al tegen het eindbod. Nieuwe stakingen in het openbaar vervoer zijn daarom onvermijdelijk, stelt de vakbond.

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Het is nog niet bekend wanneer de eerstvolgende staking is en hoe de acties eruit gaan zien. Daar overleggen de vakbonden op korte termijn over.

Het cao-conflict tussen de vakbonden en werkgevers leidde vorige maand al tot een staking. De vakbonden kondigden begin oktober aan dat er een dag per week gestaakt zou worden tot kerst, maar die acties werden na de eerste stakingsdag opgeschort toen de vakbonden en werkgeversorganisatie VWOV weer om de tafel gingen.

Boosheid

Van de CNV-leden heeft 93 procent het eindbod afgewezen. „De CNV-leden zijn bijzonder boos over de onbegrijpelijke zet van de werkgevers, om de onderhandelingen voortijdig te torpederen met een slecht eindbod”, stelt CNV-onderhandelaar Niels Rook.

In het eindbod stelden de werkgevers een stapsgewijze loonsverhoging voor. Daarin zouden werknemers met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2 procent krijgen en volgend jaar in totaal 4 procent. Net als FNV is voor CNV het loonbod niet het probleem. „De boosheid gaat niet zozeer over de loonsverhoging die de werkgevers bieden. Ik denk dat we er op het gebied van loon wel uit hadden kunnen komen. Het grote probleem is dat het eindbod van de werkgevers te veel onderdelen bevat die de cao slechter gaan maken”, stelt Rook.

Werkgeversorganisatie

De vakbond wilde onder meer aanpassingen zien aan de onregelmatigheidstoeslag, ouderenregeling en de roosters. Maar volgens Rook is dat nu onvoldoende in het eindbod. „Het totaalpakket dat de werkgevers op tafel hebben gelegd, is simpelweg onverteerbaar.”

VWOV laat opnieuw weten mogelijke stakingen te betreuren en stelt dat acties een oplossing niet dichterbij brengen. De werkgeversorganisatie roept de vakbonden op om de „negatieve spiraal te doorbreken en een constructief gesprek” aan te gaan. Het eindbod biedt volgens VWOV ruimte voor loonstijgingen en houdt belangrijke regelingen in stand, terwijl het ook „rekening houdt met de financiële grenzen van onze sector”.

De cao openbaar vervoer geldt voor ruim 13.000 werknemers, vooral buschauffeurs, van onder meer Transdev en Arriva. De vorige cao liep eind juni af.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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