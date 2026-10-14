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Duizenden stakers bij landelijke actie in streekvervoer, zegt CNV

Buschauffeurs en machinisten hebben woensdag massaal het werk neergelegd bij de staking in het streekvervoer, melden vakbonden FNV en CNV. Volgens CNV gaat het om duizenden vakbondsleden van beide vakbonden die meestaken. Door de staking in het openbaar vervoer rijden er minder bussen en treinen op verschillende plekken in Nederland. Vakbonden CNV en FNV voeren landelijk actie als gevolg van vastgelopen onderhandelingen voor een nieuwe cao.

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„Er rijden wel bussen uit, maar veel zijn het er niet. Er zitten vaak ook zzp’ers of uitzendkrachten aan het stuur”, stelt CNV-onderhandelaar Niels Rook. Bij CNV doet tussen de 80 en 90 procent van de leden mee aan de actie, meldt de vakbond.

Volgens de vakbond hebben de werkgevers woensdag nog niet van zich laten horen. Als een reactie van de werkgevers uitblijft, volgen er meer acties. De bonden zijn van plan iedere week een dag te staken tot aan kerst. Wanneer de volgende staking is, maken de vakbonden pas later bekend. „We doen dat bewust, om te voorkomen dat de werkgevers onze acties saboteren met last-minuteroosters met chauffeurs die wel willen werken”, zegt Rook.

Werkgeversorganisatie VWOV liet eerder op woensdag weten dat ongeveer de helft van de werknemers meedoet aan de staking. Al zijn er grote verschillen per regio, meldde een woordvoerster.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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