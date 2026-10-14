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Wiebes pakt in Shanghai derde WK-titel op de scratch

Netherlands' #34 Lorena Wiebes smiles after winning the women's omnium IV event final at the 2025 UCI Track World Championships, in the Penalolen Velodrome in Santiago, on October 24, 2025. Rodrigo ARANGUA / AFP
ANP / AFP / Rodrigo Arangua

Lorena Wiebes (27) heeft bij de WK baanwielrennen in Shanghai haar wereldtitel op het onderdeel scratch opnieuw geprolongeerd. De 27-jarige Nederlandse was de afgelopen twee WK’s ook al de beste op het niet-olympische onderdeel.

Wiebes ging op anderhalve ronde voor het einde aan, maar zag de Ierse Lara Gillespie op de streep nog bijna langszij komen. Op de finish hield ze slechts een kleine marge over. Maria Martins uit Portugal werd derde.

De Nederlandse, die afgelopen weekend op de weg nog de Ronde van Chongming op haar naam schreef, verdedigt later deze week ook haar wereldtitel op het omnium. De WK in China duurt tot en met zondag.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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