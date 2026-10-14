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Nederlandse baansprinters prolongeren WK-titel in Shanghai

De Nederlandse baansprinters hebben in Shanghai opnieuw met succes hun wereldtitel verdedigd. Harry Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg versloegen in de finale van de teamsprint de Australiërs. Het Nederlandse trio werd vanaf 2019 acht keer wereldkampioen op dit onderdeel. Voor Lavreysen betekende het zijn 21e wereldtitel op de baan.

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De olympisch kampioenen van Tokio (2021) en Parijs (2024) leden op de WK van 2022 in de finale een zeldzame nederlaag tegen Australië.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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