Deel dit artikel: Share App Mail Pin

NS rijdt dinsdag volgens winterdienstregeling

NS zet dinsdag de winterdienstregeling in vanwege de winterse weersomstandigheden. Dat betekent dat op een aantal trajecten minder NS-treinen rijden. Sommige reizigers moeten daardoor vaker overstappen of zijn langer onderweg. Ook kunnen treinen drukker zijn dan reizigers gewend zijn, meldt NS.

Indien de weersomstandigheden het spoor niet al te zeer hinderen en trajecten begaanbaar zijn, probeert NS waar mogelijk de treinen te verlengen, zodat er plek is voor meer reizigers. Op vrijwel alle trajecten rijdt de treinvervoerder minimaal twee treinen per uur.

De sneeuwval en vorst waarmee Nederland ook dinsdag te maken krijgt, vergroot de kans op wisselstoringen, aldus NS. Bij spoorwegbeheerder ProRail staan extra sneeuw- en storingsploegen klaar om deze te verhelpen. Desondanks kunnen treinen uitvallen of vertraging oplopen.

Regio Amsterdam

Reizigers krijgen het advies vlak voor vertrek de reisplanner – mits die werkt – te raadplegen. „Houd, vooral tijdens de spits, rekening met langere reistijden en drukte”, aldus NS.

Maandag was onder meer het treinverkeer in de regio Amsterdam ontregeld door de sneeuwval. Ook internationale treinen kampten met problemen door het winterse weer.

ANP

Reacties