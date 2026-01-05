Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Let op: deze gevaarlijke situaties met je cv-ketel liggen op de loer als het vriest

Nederlanders werden vandaag wakker met typisch winters taferelen. In het hele land ligt een dik pak sneeuw, het is ijzig koud en de wegen zijn spekglad. Het weer gaat niet alleen gepaard met chaos in het verkeer, maar ook met extra extra storingsmeldingen bij verwarmingsbedrijven. Als het vriest, liggen er gevaarlijke situaties met je cv-ketel op de loer.

Er komen veel extra storingsmeldingen binnen en monteurs hebben het drukker dan normaal, zegt brancheorganisatie Techniek Nederland. Die zouden daarop zijn voorbereid. „Ze kunnen het nog goed aan. Mensen hoeven niet bang te zijn dat ze lang in de kou zitten.”

Gevaarlijke situaties rondom cv-ketels

Met name oudere cv-ketels en ketels die te weinig onderhoud hebben gehad, zorgen voor problemen als de temperaturen onder het vriespunt dalen. Zij zijn kwetsbaar omdat ze op vol vermogen moeten draaien om het in huis warm te houden. „Als je het onderhoud aan je cv-ketel uitstelt, neem je het risico dat je in de kou komt te zitten. En dat gebeurt bijna altijd als het gaat vriezen, zoals deze week”, zegt verwarmingsexpert Maurice Roovers. Laat de cv-ketel regelmatig controleren, benadrukt hij. Hoe vaak je dat moet doen, hangt af van de richtlijnen die de fabrikant voorschrijft.

🏠 Kwart huiseigenaren stelt onderhoud cv-ketel uit Uit consumentenonderzoek van Werkspot.nl blijkt dat een kwart van de huiseigenaren het onderhoud van hun cv-ketel uitstellen. Jongere huiseigenaren, tussen de 18 en 34 jaar, stellen het onderhoud het vaakst uit.

Water in cv-leidingen kan bevriezen

Maar ook bij goed onderhoud kan de verwarming het laten afweten. Bij strenge vorst kan bijvoorbeeld het water in de cv-leidingen bevriezen. Daarom adviseert Roovers de thermostaat bij matige en strenge vorst niet lager te zetten dan 17 graden. „Dan is de woning ’s ochtends bij strenge vorst sneller op een aangename temperatuur.” Ook raadt hij aan om alle radiatoren in huis een beetje open te draaien. „Dat voorkomt bevriezing.”

In sommige woningen liggen ook andere gevaren op de loer. Zo is het belangrijk om goed te ventileren, ook als het vriest. „Isolatie is prima, maar sluit ventilatieroosters nooit af. Dat kan levensgevaarlijk zijn door koolmonoxidevorming”, is zijn advies. Installateurs zien bijvoorbeeld dat bewoners alle ventilatieopeningen dichtmaken om de kou buiten te houden. „In combinatie met een geiser, een gaskachel of een ander open gastoestel bestaat dan het risico van koolmonoxidevergiftiging. Helaas vallen daardoor nog ieder jaar slachtoffers. Ventileren moet altijd, dus óók als het vriest.”

