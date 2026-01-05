Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Houdt het winterse weer deze week aan?

Het winterse weer houdt Nederland stevig in z’n greep. Het land ontwaakte wederom in een prachtig winterwonderland, maar de winterse buien gaan ook gepaard met onder meer chaos op de weg en het openbaar vervoer. Blijft het de hele week onstuimig?

Sneeuwbuien trekken vandaag over het hele land en de temperatuur komt niet of nauwelijks boven het vriespunt, met een matige tot vrij krachtige wind. Rond 17.00 uur komen er nieuwe, stevige sneeuwbuien. De sneeuw valt op plekken verspreid over het land, en dus zal de hinder fors toenemen (zie kader).

🚗 Drukte in het verkeer en in de trein Na een hevige ochtendspits wordt ook een drukke avondspits verwacht. Rijkswaterstaat raadt weggebruikers aan voor of juist na de avondspits naar huis te gaan. Het verkeer dat vanochtend op veel plekken vaststond, moet weer naar huis. Maar wegbeheerders kwamen ook in de files terecht, waardoor strooien en sneeuwschuiven moeilijk was. Als de sneeuw weer opvriest, wordt het bestrijden van de gladheid een nog grotere uitdaging, aldus Rijkswaterstaat. De NS roept reizigers op zo mogelijk ruim voor de avondspits te reizen. Op veel trajecten werken de wissels niet door de sneeuw en een aantal stations is helemaal niet bereikbaar per trein.

Later op de avond en in de nacht is het volgens de weersite vaker droog. Er zijn opklaringen en het koelt flink af. In het binnenland duiken de temperaturen onder de -5 graden, terwijl in het westen de minima veelal rond -2 graden duiken.

Morgen en woensdag wederom winters weer

Morgen zijn er vooral sneeuwbuien in het noorden. In het midden en zuiden kan er een enkele bui zijn, maar daar is het vaker droog. Daarbij is er flink wat ruimte voor de zon, bij een matige wind. „Daarmee is het heerlijk weer voor een winterse wandeling”, schrijft Weeronline. De winterjas blijft ‘gewoon’ nodig: het wordt 1 tot 4 graden. Aan het eind van de middag neemt de bewolking toe en in de avond kan het regenen. De minima liggen rond het vriespunt.

Woensdag voelt het guur aan, met veel wind en neerslag. In het oosten valt lange tijd sneeuw, met temperaturen net boven het vriespunt. In het westen valt een mix van sneeuw en regen. De temperaturen lopen daar in de loop van de middag op naar 4 à 5 graden. De sneeuw kan daardoor ook weer snel smelten. Er staat een matige tot harde wind.

Ook rest van de week blijft het winters, met temperaturen nauwelijks boven het vriespunt. Daarbij trekken geregeld buien over het land, waardoor vaak ook nog sneeuw valt.

