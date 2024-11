Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zó vind je verloren voorwerpen in de trein snel terug

Spullen kwijtraken in de trein: het gebeurt élke dag. Het was tot deze week altijd best lastig om er via de NS achter te komen of jouw verloren voorwerpen gevonden was in een van de treinen. Maar sinds deze week is er een nieuw systeem in werking, waardoor er nog maar een paar klikken voor nodig zijn!

Vorig jaar raakten reizigers meer dan 62.000 voorwerpen kwijt in treinen of op stations. De top vijf gevonden voorwerpen bestaat uit: sleutels, tassen en koffers, jassen, koptelefoons en oordopjes en portemonnees.

Verloren voorwerpen

Tot deze week had NS altijd een systeem in werking waarbij je een formulier moest invullen op het moment dat je iets kwijt was. NS-medewerkers gingen aan de hand van dit formulier tussen de gevonden voorwerpen op zoek naar jouw specifieke item. Als jouw voorwerp dan was gevonden, kreeg je een bericht. Een systeem waar inherent niets mis mee was, maar door de vele aanvragen, kon het lang duren voordat je een update kreeg.

Nieuw systeem

De NS besloot daarom dat het tijd was voor een nieuw systeem. Daaruit is de website ‘Gevonden Voorwerpen‘ ontstaan. Vanaf deze week kunnen reizigers die iets kwijt zijn geraakt, via deze website zélf op zoek naar hun verloren voorwerp.

Stel je bent op 10 november een knuffeltje kwijt geraakt in de trein. Dan kun je op de website ‘overig’ aanklikken en dan ‘knuffel’. De website filtert dan alle gevonden knuffels, zodat je die van jou er zo uit kan vissen. Je hebt ook nog de optie om de kleur en het merk aan te geven, zodat de website nog specifieker kan filteren.

Het enige wat niet op de website wordt gezet zijn pasjes en officiële documenten, vanwege privacy redenen. Als deze worden gevonden, worden deze direct opgestuurd naar bijvoorbeeld de bank of de gemeente.

Efficiënt

Heb je jouw gevonden voorwerp gevonden op de website? Dan kan je een aanvraag doen om dit voorwerp terug te krijgen. Je moet hierbij zoveel mogelijk vertellen over jouw verloren voorwerp, zodat de NS zeker weet dat jij de eigenaar bent.

Wanneer de NS hier zeker van is, dan is het de bedoeling dat je binnen 24 uur antwoord krijgt. Je kunt het dan vervolgens ophalen in Utrecht of bij een servicepunt op het station. Ook kan je het voor 15 euro laten opsturen. Heb je iets écht heel snel nodig? Dan blijft de spoedprocedure via de klantenservice nog altijd beschikbaar. „Als je bijvoorbeeld je scriptie hebt laten liggen en je die de dag erna nodig hebt, kunnen wij ervoor zorgen dat het snel wordt afgehandeld.”

