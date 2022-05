Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

OV-fiets was door corona helemaal weg, maar terug in het straatbeeld

Steeds meer reizigers weten de OV-fiets weer te vinden. Was de geelblauwe tweewieler weg dan? Nogal. In coronatijden bleef het overgrote deel van de fietsen onbereden in de stalling staan.

NS meldt vandaag dat ten opzichte van dezelfde periode in 2019 in het eerste kwartaal van 2022 ruim 90 procent van de OV-fietsers terug zijn. In april waren er, voor het eerst sinds de start van corona, zelfs 10 procent meer OV-fietsritten dan in dezelfde maand in 2019.

Dagje uit op de OV-fiets

„De piek in de maand april doet ons goed”, zegt een weer blije Marise Bezema, verantwoordelijk voor OV-fiets bij NS. „We zien dat vooral in het weekend de OV-fietsen extra in trek zijn en dat reizigers de OV-fietsen dan met name voor sociale of recreatieve activiteiten gebruiken. Denk aan een familiebezoek of een dagje uit. Alsmaar meer reizigers gebruiken de OV-fiets in hun reis van deur tot deur.”

NS heeft voor de OV-fiets nieuwe functionaliteiten aan de NS-app toegevoegd. Hierdoor wordt het voor reizigers makkelijker om een OV-fiets te huren en krijgen reizigers meer inzicht. Zodra een reiziger een OV-fiets heeft gehuurd, dan is voortaan in de app te zien dat de rit actief is. Ook toont de app of de rit goed is afgesloten. Vanaf begin volgende maand krijgen reizigers via de app ook een pop-up-bevestiging bij de start en het afsluiten van een rit met de OV-fiets.

Om het huren van het vervoermiddel makkelijker te maken, kunnen reizigers voortaan gratis een OV-fietsabonnement via de app afsluiten. Ook vinden reizigers hier meer uitleg over het gebruik van het nieuwe OV-fietsslot. De ‘meest gestelde vragen’ worden beantwoord. Tenslotte is het voor OV-fietsen met een nieuw slot mogelijk om in de app een melding te maken van een defect aan de fiets.

🚲. 50.000 ritten meer In april dit jaar zijn er 423.000 ritten met een OV-fiets gemaakt. In april 2019 waren dat er 387.000. Daarmee is het het voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie dat het aantal ritten tot boven het niveau van drie jaar geleden stijgt.

Fiets & trein

„Met de OV-fiets wil NS het reizen van deur tot deur zo aantrekkelijk mogelijk maken”, meldt de spoorwegmaatschappij in een bericht. „Gemiddeld komt bijna 40 procent van de treinreizigers op de fiets naar het station. Na de treinreis nemen veel mensen een OV-fiets om het laatste stukje tot bestemming af te leggen.”

NS biedt op dit moment 21.700 fietsen aan op bijna 300 locaties in Nederland: stations, bus- of metrohaltes en P+R terreinen. In totaal zijn er duizend uitgerust met het nieuwe slot en daar komen er dit jaar nog veel meer van. Meer weten over het nieuwe slot? Ga naar ovfiets.nl/slot.

Goed nieuws allemaal voor de NS natuurlijk, na twee troosteloze coronajaren. Al heeft een reizigers ook nog wel een tip / idee: OV-fietsen met kinderzitjes.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.