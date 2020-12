Week van de verloren knuffel: NS zoekt baasjes van verloren knuffels

Ieder jaar raken er duizenden spullen kwijt op treinstations. NS vindt de spullen en bewaart deze dan, zelfs de verloren knuffels. Pluche diertjes Droevige Dirk, Anton Aap, Emma Eenhoorn, Karel Konijn en Peter Panda zijn hun baasje kwijtgeraakt op het station of in de trein. De vriendjes worden ongetwijfeld zeer gemist. Gelukkig is het aankomende week de zesde editie van de #Weekvandeverlorenknuffel.

In de week van 21 tot en met 25 december wordt geprobeerd om de knuffelvriendjes nog voor het nieuwe jaar weer thuis te krijgen.

Vier van de vijf knuffels

Op Instagram, Twitter en Facebook wordt aandacht gevraagd voor de pluchen vriendjes. En de actie helpt echt. Twee jaar geleden werden namelijk vier van de vijf knuffels weer met hun baasje herenigd. Hoe meer mensen de beestjes zien, hoe groter de kans op een hereniging met hun baasjes. „Kindjes missen een knuffel echt, daar raken ze heel erg aan gehecht”, vertelt Carola Belderbos van NS aan Metro. „Het zal maar net die ene knuffel zijn waar je zoon of dochter niet zonder kan slapen. Help dus mee door de foto’s te delen of te reageren onder de berichten op de social mediakanalen van NS. En hopelijk zijn de knuffels dan zo snel mogelijk weer thuis.”



De week van de verloren knuffel gaat maandag van start! We zoeken de baasjes van knuffels Droevige Dirk, Anton Aap, Emma Eenhoorn, Karel Konijn en Peter Panda. Help jij mee de knuffels thuis te krijgen? Zie: https://t.co/HKLVhcaerG #weekvandeverlorenknuffel — NS online (@NS_online) December 18, 2020

30.000 verloren voorwerpen

Van 1 januari tot en met 31 oktober 2020 zijn er ongeveer 30.000 voorwerpen op de stations of in de treinen gevonden. Vorig jaar waren dat in dezelfde periode 108.000 voorwerpen. „We kiezen de knuffels uit om onder de aandacht te brengen dat we veel spullen vinden in de trein en op de stations. Mensen realiseren zich dat niet altijd,” zegt Belderbos. Het verschil is te verklaren door corona, maar komt ook omdat pasjes (bankpassen, OV-chipkaarten en ID-kaarten) niet meer geregistreerd worden.

Met de actie worden reizigers geïnformeerd over wat te doen bij het verlies van een eigendom. „We willen mensen laten weten dat ze de verloren spullen ook makkelijk terug kunnen krijgen. Soms neemt men de moeite niet, omdat ze denken: ‘Ach dat vinden ze toch niet of dat neemt iemand anders wel mee’, maar dat valt dus best mee”, meldt Belderbos.



Toch fijn om in dit jaar vol gemiste knuffels kinderen hun verloren knuffel terug te kunnen geven 🧸 #WeekVanDeVerlorenKnuffel https://t.co/wXA9K59noK — EᐯEᒪIᑎE ᗩ-ᐯᗩᑎ ᗯ (@MugZift) December 18, 2020

Een frituurpan verloren?

De verloren items waaronder de knuffels, worden de eerste vijf dagen bewaard op het dichtstbijzijnde station – waar ze gevonden zijn – bij de service- en ticketbalie. Daarna gaan ze naar het Centraal Bureau Gevonden Voorwerpen, waar de spullen drie maanden worden bewaard. Belderbos: „Als de knuffels niet worden opgehaald komen ze uiteindelijk bij een opkoper terecht die hen een tweede leven biedt.”

In totaal zijn er dit jaar 150 knuffels gevonden. De meest opmerkelijke voorwerpen waren toch echt: Een frituurpan met een zak friet, een grote krabpaal voor een kat en een elektrische step. Als een reiziger iets verliest, is het belangrijk om daar direct online een melding van te maken. Ga voor meer informatie naar de website van NS.

