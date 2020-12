Bezoekers van illegaal feest keren zich tegen politie in Haarsteeg

Bij een illegaal feest in Haarsteeg in Noord-Brabant hebben twee mannen zich zaterdagavond gewelddadig gedragen tegen de politie. Toen agenten het feest, dat plaatse vond in een tot kroeg omgebouwde schuur, wilden beëindigen keerden het duo zich tegen hen.

Eén van de politieagenten raakte lichtgewond. De mannen van 18 en 49 jaar zijn aangehouden. Daarbij moest pepperspray gebruikt worden.

Beperkte ruimte

Een woordvoerster van de politie kon niet zeggen hoeveel mensen er op het feestje waren, maar wel dat het er te veel waren voor de beperkte ruimte waar ze zich in bevonden. Ze konden zich daardoor niet aan de coronamaatregelen houden.

De burgemeester heeft inmiddels besloten om de omgebouwde schuur per direct te sluiten. „Het is onvoorstelbaar dat dit plaatsvindt”, reageert burgemeester Willemijn van Hees. „We zitten midden in een tweede golf en een landelijke lockdown. De druk op de zorg is enorm. We tolereren dit gedrag niet en treden daarom hard op tegen dit soort uitspattingen.”

