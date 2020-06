NS geeft 5 miljoen aan onder meer kampen Westerbork en Vught

Zwarte bladzijde in de geschiedenis

De Nederlandse Spoorwegen hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog omgerekend 2,5 miljoen euro in rekening gebracht voor transporten van joden vanuit concentratiekamp Westerbork. NS beschouwt de medewerking aan deze deportaties door de bezetter als een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het bedrijf en heeft hier in 2005 excuses voor aangeboden.