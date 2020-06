Aardappelreclame Lidl schiet in verkeerde keelgat aardappeltelers

Aardappeltelers zijn niet te spreken over een slogan van Lidl. De discounter stelt de telers te steunen door de lancering van Benefriet.

Lidl biedt, onder het motto Benefriet, momenteel 2,5 kilo frietaardappelen aan voor de prijs van €0,99. Dat kondigde de prijsvechter aan in een dagbladadvertentie en de nieuwe Lidl-folder met de slogan: „Wij steunen onze aardappeltelers. Daarom tijdelijk verkrijgbaar: Benefrietjes. Oorspronkelijk bestemd voor de horeca. Te goed om weg te gooien.”

Bij een groep aardappeltelers is dit slecht gevallen.

Aardappels onder kostprijs

Ze wijzen erop dat de algehele inkoopprijzen van aardappelen door de coronacrisis onder de kostprijs liggen, dus dat van echte steun geen sprake is. De Producenten Organisatie Consumptieaardappelen (POC), met zo’n honderd telers als leden, heeft een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie omdat de advertentie misleidend zou zijn.

Volgens de POC worden op de markt voor rond de 19 cent per kilo frietaardappelen ingekocht, wat onder de kostprijs ligt. Er zou pas van echte steun sprake zijn als Lidl per kilo 25 cent zou betalen, zegt de belangenvereniging.

Onaangenaam verrast

Lidl is „onaangenaam verrast” door de klacht. „De insteek van de actie van Lidl is enkel en alleen geweest om onze telers te helpen, nu er zo veel overschotten van zogenaamde patataardappelen zijn als gevolg van corona”, reageert de supermarktketen. Het bedrijf stelt dat de actie is opgezet in goed overleg met telers en het verpakkingsbedrijf Quik’s Quality Potatoes waaraan zij leveren.

Directeur Oomen van Quik’s Quality Patatoes, divisie verse aardappelen, reageert op het POC. „Ons bedrijf en de telers zijn uitermate tevreden over de wijze waarop Lidl met Quik’s Quality Patatoes deze actie heeft opgezet en uitgevoerd. Door middel van deze actie zijn er veel extra aardappelen verkocht welke tot nu toe niet in het horecakanaal werden afgenomen. Wij willen benadrukken dat er geen sprake is van onvrede. De telers zijn juist blij dat Lidl deze aardappelen heeft afgenomen.’

Benefrietje

De term ‘benefrietje’ werd eerder al bedacht door onder meer de brancheorganisatie akkerbouw die het eten van friet hoopt aan te moedigen en een originele sociale media-campagne startte. Hun doel: de aardappelboer helpen door aandacht te vragen voor het aardappeloverschot.

Ook werden Benefrietjes uitgedeeld op Koningsdag in verzorgingstehuizen.

