Internet-Oscars voor positieve Miley en Tom #NiceTweets Hanks

De Webby Awards zijn weer uitgereikt, waarbij onder andere Miley Cyrus, Tom Hanks en National Geographic in de prijzen vielen.

Het jaarlijkse event waarbij websites en personen die een verschil maken op internet in het zonnetje worden gezet, wordt dit jaar anders dan normaal gevierd, maar de eer is er niet minder om.

Miley kreeg een Special Achievement Award. Haar liveshow Bright Minded op Instagram is volgens de jury een „positief digitaal forum om mensen te verbinden en te verheffen tijdens de uitbraak van het coronavirus”, omdat Miley „mensen helpt om licht te zien op de donkerste dagen”.

Tom Hanks kreeg een award omdat hij op YouTube hartverwarmende tweets voorleest, onder de hashtag #NiceTweets. Actrice Kristen Bell ontvangt een award omdat ze een programma over het coronavirus presenteert op kinderzender Nickelodeon. Kinderen kunnen daarin vragen stellen en hun zorgen uiten. Ook Cardi B., Lil Nas X, James Corden, Game of Thrones en Celine Dion vielen in de prijzen.

De app Houseparty werd uitgeroepen tot doorbraak van het jaar. Gebruikers kunnen met elkaar beeldbellen en spelletjes spelen in de app. Ze kunnen zo samen zijn nu ze door lockdowns even niet samen kunnen zijn, al bleek de app ook aantrekkelijk voor hackers. De 17-jarige Amerikaanse scholier Avi Schiffmann is uitgeroepen tot persoon van het jaar. Al in december, toen het coronavirus alleen woedde in Wuhan, begon hij de site ncov2019.live om de uitbraak te volgen.

National Geographic werd uitgeroepen tot mediabedrijf van het jaar, omdat het maar liefst vijftien verschillende Webby Awards won.

De winnaars krijgen hun prijzen dinsdagavond uitgereikt. Vroeger gebeurde dat tijdens een grote ceremonie, maar door het coronavirus is die afgelast. De hele uitreiking gebeurt nu vanuit huis. Wel is er een afterparty, ook vanuit huis.

