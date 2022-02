Als treinreiziger vanuit Groningen ben je dit jaar één minuut(!) sneller op Schiphol: ‘Belangrijke stap’

De NS heeft vandaag de nieuwe dienstregeling bekendgemaakt voor 2023. Dit keer is er eigenlijk weinig veranderd. Behalve dat treinreizigers uit Groningen en Assen nu één minuut sneller op Schiphol en in de rest van de Randstad zullen zijn. Volgens de NS is het „een belangrijke stap voor de reistijd tussen Noord-Nederland en de Randstad”.

Maar of die ene minuut nou echt zoveel uitmaakt? Op social media is de toon van de reacties vooral sarcastisch.

Reizigers vanuit Groningen sneller op Schiphol

Hoe je één minuut sneller bent? De verkorting in tijd heeft te maken met een aanpassing van een spoorbocht bij Hoogeveen. Hierdoor kunnen treinen met een nog hogere snelheid de bocht nemen. Met deze aanpassing kan NS de reistijd tussen Groningen, Assen en de Randstad met één minuut versnellen. „Dit heeft als effect dat de Intercity één minuut later uit Groningen richting Zwolle vertrekt en één minuut eerder aankomt in Groningen.”

De aanpassing aan de spoorbocht bij Hoogeveen zou eigenlijk pas vanaf december ingaan, maar de NS gaat proberen om deze naar voren te halen. Het zou dus kunnen dat de treinreiziger uit het noorden al vanaf juni één minuut sneller op Schiphol en in de Randstad kan zijn. Die minuut zorgt ook voor een betere overstap op andere stations in het noorden, het geeft iedereen net iets meer ruimte om naar de andere trein te rennen. En dat leidt er wellicht toe dat reizigers hun spullen niet in de trein achterlaten. Vorig jaar vond de NS namelijk een hoop vreemde spullen in de trein.

’60 keer heen en weer scheelt je twee uur’

De snellere treinrit roept vooral leuke reacties op:



Mijn zoon zegt net: Als je 60 keer heen en weer bent gegaan, dan heb je toch mooi 2 uur bespaard 😉🤣 — Chris Dolmans (@DolmansChris) February 4, 2022



Als je de trein vervolgens één minuut later uit Groningen laat vertrekken schiet het niet echt op hè. https://t.co/QXGIRMkJQ8 pic.twitter.com/tdfbIqCjrH — Stuimig Weertje (@StuimigWeertje) February 4, 2022

Nieuwe dienstregeling NS

In de nieuwe dienstregeling van 2023 zijn er verder weinig veranderingen te vinden.

Iets nieuws is wel dat de NS de spits-Intercity’s van en naar Enkhuizen wil laten stoppen op station Purmerend. Ook zullen er tijdens de zomer- en kerstvakantie enkele spitstreinen niet meer rijden vanwege een daling in reizigers van 30 procent. Dit gaat onder andere om scholieren, toeristen en studenten die in de spits reizen. Een deel van de speciale extra treinen die daarvoor ingezet worden, zullen dan niet meer rijden.