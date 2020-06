Winkeliers Schiphol: ‘Minder souvenirs en afwachten maar’

Vanaf 15 juni mogen we weer naar Europese bestemmingen vliegen en dat betekent hopelijk goed nieuws voor de ondernemers op Schiphol.

Waar het normaal gesproken een komen en gaan van reizigers is die snel nog even een tijdschrift bij de AKO of een Whopper shoppen, is Schiphol Plaza op deze doordeweekse middag bijna uitgestorven.

Sorry, we’re closed

Af en toe rolt een passagier voorbij met z’n koffer en mondmasker op en heel af en toe komt een bescheiden menigte passagiers uit een aankomsthal, ook bijna allemaal met de mond nog bedekt. Op de vloer liggen overal keurig blauwe pijlen en 1,5 metervoetstappen (‘You’re on the right spot’) geplakt en het grote rode meeting point is foetsie. Maar dat heeft niets met corona te maken, vertelt een verkoper van G-Star, tussen neus, lippen en een man aan een nieuwe jeans helpen door. „Dat was al weg.” Bij de Starbucks is het zo rustig dat niet eens je naam op de beker wordt geschreven en voor een aantal winkels hangt een bordje. Sorry, we’re closed.

Moeilijke tijden

De afgelopen maanden waren er 98 procent minder passagiers, meldde CBS vorige week nog. En dat betekent minder souvenirs, merkt Expo, de winkel vol magneten en sleutelhangers, maar ook knuffelberen, Blond-bekers, nachtlampjes, wenskaarten en echt van álles ertussenin. Zoals een mini- slash reisruggenkrabber, „die heb ik net nog verkocht, aan een stewardess”, vertelt medewerkster Marije vanachter het plexiglas.

Het zijn moeilijke tijden. „Alleen vertrekhal 2 en 3 zijn nog open en van daaruit kom je niet langs ons.” Ook is de grote parkeergarage bij vertrekhal 1 nu dicht, „dus ook daar liggen we niet meer op de route.” Een beetje in het verdomhoekje, beaamt ze, „al hoor ik soms ineens weer een Italiaans accent in de winkel, dan denk ik echt: waar komt dát nu weer vandaan?”

Hun klanten bestaan nu vooral uit het luchthavenpersoneel, van zowel de winkels als vliegtuigmaatschappijen en de kantoren eromheen. Dus tussen half twaalf en twee zal ze nooit de deur even op slot doen om naar de wc te gaan iets verderop. „Dan is het lunchtijd en komen ze hier om een kaart voor die collega die met pensioen gaat te kopen.”

Met de andere winkeliers is er goed contact, „we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, dan komt er een meisje van de Etos langs hiernaast en denk ik: ja, gezellig even!”

De opgewekte verkoopster heeft net „de beren gedaan” en „de drie meter Ajax”. Ze maakt veel schoon in deze rustige tijden. „Ik houd mezelf bezig, er zijn soms dagen dat ik de kassa bijna niet in beweging zie.” Ze hoopt dat het beter wordt vanaf 15 juni en in de winkel staan her en der al wat lokkertjes verspreid. Vincent van Gogh sokken voor vijf euro, een gratis opblaastulp bij besteding van 20 euro aan souvenirs. „En ik zet ook acties op Facebook en TikTok, wie weet helpt dat.”

Minder afval

Bij sommige mensen ben je gewoon heel blij dat ze geen mondkapje dragen. Zoals bij Aziz, een van de schoonmakers die dagelijks de afvalbakken leegt. Met zijn grote lach -die anders niet te zien zou zijn- rijdt hij op zijn vuilniswagentje door de luchthaven en begroet iedereen die hij tegenkomt, al is dat nu minder dan normaal. De winkeliers kennen hem en hij kent hen, getuige de vele duimen die omhoog gaan, als hij voorbij zoeft.

Maar het voelt leeg voor hem. „Ik mis de mensen, weet je. De dag gaat heel langzaam zo, normaal vliegt hij voorbij.” Hij deponeert geroutineerd een bijna volle vuilniszak in zijn container, „normaal gesproken heb ik wel vijf tot zeven volle containers aan het einde van de dag, nu zijn dat er maar een of twee.”

Niet saai

Een marechaussee fietst voorbij, onderwijl om zich heen kijkend, want ook al is het niet druk, er kan altijd wat gebeuren. Dus saai is z’n werkdag nooit, vertelt hij terwijl hij remt. „Maar rustig was het de afgelopen weken wel. Je merkt nu dat de winkeliers weer open gaan en er langzaamaan weer meer bedrijvigheid ontstaat.”

Wat is de wifi?

Ook Airport Telecom was de afgelopen twee maanden gesloten. Sinds vorige week zijn de deuren weer geopend, al heeft deze open kiosk-achtige winkel geen deuren en nodigt het instant uit tot een kijkje en koopje van simkaart tot oplader en telefoonhoesje. Meteen ook de top 3 bestsellers, weet medewerker Kjeld.

Maar het nodigt ook uit tot iets anders. „Weet jij waar vertrekhal 2 is?” roept een man in het voorbijgaan naar hem. „Omhoog”, wijst Kjeld omhoog. Tja, dat gebeurt ook vaak, „of mensen vragen mij waarom de Schiphol-wifi het niet doet en denken dat deze jongen dat wel kan fixen.” Wél kunnen ze telefoons fixen en hij is dan ook bezig met een flyer voor hun nieuwe reparatieservice.

Zo blijft hij bezig, met af en toe de verkoop van een oplader aan een bouwvakker die op Schiphol bezig is. Waar hij normaal met twee collega’s in de winkel staat en het altijd druk is, is dat nu anders en zijn de openingstijden aangepast. Hopen dat ook gauw de intercontinentale vluchten weer op gang komen, besluit hij, „daar moeten we het meer van hebben.”

Schiphol popelt

Schiphol kan niet wachten tot het weer echt gaat beginnen straks, vertelt een woordvoerster. „Schiphol is altijd open geweest, maar wel in afgeslankte vorm. Datzelfde gold voor het retail- en horeca aanbod. We zijn blij om te zien dat luchtvaartmaatschappijen weer meer vluchten in de planning hebben en er weer wat meer reuring is. Je merkt bij iedereen een enorme inzet en energie. We staan te popelen om passagiers straks weer te verwelkomen op onze luchthaven.”

Eigen eten mee?

Ze hebben er in hun winkels- en horecagelegenheden van alles aan gedaan om de coronavirusmaatregelen van de overheid te waarborgen, waaronder de vloerstickers en het plexiglas. „Daarnaast proberen we met nieuwe initiatieven beter te voldoen aan de behoefte van onze passagiers.” Zo starten ze binnenkort met het bestellen middels een QR-code in diverse horecagelegenheden, waarmee ze niet alleen wachtrijen verkorten maar ook het aantal touchpoints worden gereduceerd. „En we gaan ook het meenemen van maaltijden aan boord testen.”

