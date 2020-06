35 uur leerstraf voor jongen (15) die homostel uitschold en bespuugde

De 15-jarige jongen die betrokken was bij het uitschelden en bespugen van een homostel in Amsterdam, heeft van de rechter een leerstraf gekregen.

De leerstraf bestaat uit 35 uur. Ook kreeg hij een voorwaardelijke taakstraf van 25 uur opgelegd en moet hij 850 euro schadevergoeding betalen aan de slachtoffers.

Agressief

De jongen schold op Eerste Paasdag samen met anderen twee mannen uit voor „kankerhomo’s”. Het beledigde stel probeerde vervolgens in gesprek te gaan met de groep jongeren, maar toen de sfeer steeds agressiever werd, besloten ze de politie te bellen. Toen die aankwam, was de groep al vertrokken. Later kwamen twee van de jongeren terug en bespuugden ze een van de homo’s.

Straf is signaal

Het stel filmde een deel van de confrontatie, waarna de video tot veel verontwaardiging leidde op sociale media. De jongen van 15 meldde zichzelf de volgende dag bij de politie. Hierna heeft hij nog een interview gegeven aan de omstreden vlogger Youness Oaali.

Daarin zette hij zijn visie op het incident van afgelopen zondag uiteen, waarbij een homostel werd uitgescholden, bedreigd en bespuugd. „De mannen liepen hand in hand, kijken ons een beetje lang aan en zeiden iets over moslims. Een van hen zei: Ze zijn geobsedeerd door ons.”

Ook vertelde de jongen dat hij zelf geen fysiek contact heeft gezocht met het stel. In plaats daarvan stelt hij zelf als eerste een duw te hebben ontvangen. „Ik heb ze wel uitgescholden in dat filmpje, maar dat komt ook omdat ik zelf zwart werd gemaakt.”

Gerechtigheid

Het homostel is blij dat de jongen wordt bestraft, zegt hun advocaat vandaag tegen de lokale omroep AT5. „Het doet mijn cliënten goed dat de rechtbank een duidelijk signaal afgeeft over het feit dat de uitlatingen van de jongen zeer kwetsend zijn voor homoseksuelen, en dat deze ook sterk indruisen tegen de in de Nederlandse samenleving gerespecteerde normen en waarden.”

Leerstraf

Een leerstraf is bedoeld om bepaald gedrag van de jongere te beïnvloeden en om te voorkomen dat hij opnieuw in de problemen komt, zo staat te lezen op de website van de Raad voor de Kinderbescherming, Bij een leerstraf doet de jongere verplicht mee aan een training.

