Nederlander wil na coronacrisis openbaar vervoer vaker mijden

Rum een derde van de Nederlanders (36 procent) wil na de coronacrisis vaker met een eigen vervoermiddel reizen in plaats van het openbaar vervoer. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB.

De fiets of e-bike wordt het vaakst genoemd als alternatief (27 procent), gevolgd door de auto (17 procent).

Buitenlucht

Degenen die minder van het ov gebruik willen maken, vinden het te druk in trein, bus, metro en tram. „Met de fiets ben je in de buitenlucht en zit je niet met veel mensen in één ruimte. Er is minder kans om ziek te worden”, zegt een van de ondervraagden.

De ANWB vindt het een goed idee als mensen vaker gaan fietsen of lopen. Als vervanger van de auto moeten dan wel kleine elektrische voertuigen sneller worden ingevoerd en goedgekeurd, zodat „de consument meer keuze heeft”. Ook moet de openbare ruimte, zoals het fietspad, beter worden ingericht op onder meer de speed-pedelec (een snelle elektrische fiets) en de e-step. Gevolgen NS De afname van de reizigers heeft grote gevolgen voor de NS. Het bedrijf verwacht over 5 jaar 4,7 miljard euro aan inkomsten mis te lopen. Veel Stationswinkels zijn dicht, 80 procent van de OV-fietsen staan in de stalling en reizigers hebben hun abonnementen gepauzeerd. „We hadden tot voor kort 1,3 miljoen dagelijkse reizigers, nu zijn dat er 110.000″, zegt Bert Groenewegen van de Raad van Bestuur. Hoewel de dienstregeling vanaf 2 juni grotendeels weer helemaal wordt hervat, zal „treinreizen niet meer worden zoals het was”, schrijft de NS op haar website. „Allereerst omdat NS vanwege corona veel minder reizigers kan vervoeren. Daarbij wordt een forse krimp van de economie verwacht. Daarbovenop zullen mensen de eerste jaren meer blijven thuiswerken en ontdekken ze alternatieven als de e-bike. Ook internationaal gaat Nederland minder reizen.”

