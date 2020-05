Drone bezorgt pakket in Rotterdamse haven

Heeft levering per drone de toekomst? In Nederland wordt er steeds meer met drones geëxperimenteerd. Zo ook in de haven van Rotterdam.

Nee, het was geen popcorn van Amazon dit keer. Het was ook geen pizza. In de haven van Rotterdam levert sinds kort een drone belangrijke onderdelen af op schepen.

Drone als scheepshulp

Afgelopen vrijdag was de pilot. Voor het eerst in Nederland bracht een drone een pakket onderdelen naar het grootste schip ter wereld. Dat is de Pioneering Spirit en ligt in de Alexiahaven in Rotterdam.

Er komen flink wat regels kijken bij het inzetten van een drone in het luchtruim van Nederland. Zodra een object vliegt, krijg je namelijk te maken met de Nederlands luchtvaartautoriteiten.

Wetten en regels rondom dronelevering

Het Rotterdamse havenbedrijf zegt dat ze het luchtruim boven de haven daarom veilig inrichten. Hun proef moet uitwijzen of en hoe ‘dronedelivery’ het transport in de haven efficiënter kan maken. Ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kijkt mee. Zij willen zien of er wetten en regels moeten worden aangepast.

Mogelijkheden van drone-inzet zijn ‘eindeloos’

„De mogelijkheden voor de inzet van drones in het havengebied zijn eindeloos” zegt Stephan van Vuuren van het organiserende bedrijvenconsortium Dutch Drone Delta. Zo kunnen drones in Nederland worden ingezet voor controle op waterverontreinigingen, het bestrijden van brand, en toezicht op havenoperaties. „Maar je kunt ook denken aan inspecties van installaties en bruggen, aanleg en onderhoud van infrastructuur, leveringen aan schepen en boorplatforms, tot snel medisch transport van bloed en organen.”

Dronelevering in Nederland en daarbuiten

Met voorbeelden als die van Stepgan van Vuuren wordt wereldwijd geëxperimenteerd. In Reykjavik mag al sinds 2017 aan dronebezorging worden gedaan. Seat wil graag auto-onderdelen per drone bezorgen in de buurt van Barcelona. Twee Franse ziekenhuizen gaan drones inzetten voor het transport van goederen. En in China en Afrika test DHL met medicijnbezorging per drone. Pakketbezorger UPS mag in de Verenigde Staten ongelimiteerd droneleveringen doen op campussen van ziekenhuizen.

Drone brengt straks bloed naar ziekenhuizen in Nederland

Medisch transport met behulp van drones helpt files omzeilen. Hierdoor kunnen ziekenhuizen en patiënten sneller aan middelen als bloed en organen komen. In Nederland wordt medisch transport met drones onderzocht door ANWB en PostNL. De bedrijven meldde in november 2019 als partners samen te werken aan een medical drone service. Medical drone service wil ontdekken „welke bijdrage drones kunnen leveren in het brengen van zorg op het juiste moment en op de juiste plaats”, zo staat op hun website.

Nederlandse drone bezorgt biertje

Ook in de anderhalvemeter-samenleving lijkt een langeafstandsvlieger als een drone uitkomst te bieden. In de horeca lijkt men interesse te hebben in de technologie. Een café-eigenaar in Moergestel maakte een filmpje van hoe hij een klant een biertje brengt met behulp van een drone. Het bleek om een ludieke actie te gaan. Het biertje in de video was nep, en de drone had hij geleend. Creatief was het wel.

